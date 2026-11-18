Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 1,21 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на заходи, пов'язані зі зміцненням обороноздатності країни. Кошти отримає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову уряду №1428 від 17 листопада 2026 року.

Згідно з документом, Міністерство фінансів має забезпечити фінансування на безповоротній основі за рахунок резервного фонду державного бюджету. Кошти спрямують на виконання невідкладних першочергових робіт, пов'язаних зі зміцненням обороноздатності держави.

Водночас конкретний перелік робіт міститься в додатку до постанови, який має гриф «Для службового користування». Тому деталі запланованих заходів у відкритій частині документа не розкриваються.

Уряд також передбачив виняток із загального порядку використання коштів резервного фонду бюджету. Зокрема, до цього фінансування не застосовуватиметься абзац четвертий пункту 18 відповідного порядку, затвердженого постановою Кабміну №415 від 29 березня 2002 року.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури зобов'язане до 29 грудня 2026 року подати звіт про використання виділених коштів Міністерству економіки та довкілля, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі.

Зазначимо, що резервний фонд державного бюджету призначений для фінансування непередбачених видатків, які не мають постійного характеру та не могли бути передбачені під час складання бюджету. Рішення про виділення коштів із нього ухвалює Кабінет Міністрів України.

Нагадаємо, раніше Кабмін виділив Харківщині понад 102 млн грн на зміцнення обороноздатності. Відповідне рішення уряд ухвалив 26 жовтня 2026 року. Кошти передбачені для невідкладних заходів, а звіт про їх використання обласна адміністрація має подати до 29 грудня.

Також уряд спрямував майже 300 млн грн на відновлення доріг у Харківській області. Фінансування з резервного фонду державного бюджету передбачалося для робіт у Барвінковому, яке потерпає від російських обстрілів.

Крім того, Міністерство фінансів повідомляло про спрямування понад 47,5 млрд грн із резервного фонду від початку 2026 року. Ці гроші використовували для фінансування невідкладних потреб, зокрема у сферах безпеки, відновлення інфраструктури та забезпечення життєдіяльності країни.