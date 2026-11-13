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Melovin вразив розмірами своїх гонорарів на корпоративах

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Співак Костянтин Бочаров назвав ціну свого виступу на новорічному корпоративі
фото: Іnstagram.com/melovin_official

Melovin відкрив для себе новий спосіб заробітку

Український співак Melovin, справжнє ім'я якого Костянтин Бочаров, розповів про заробітки на корпоративах. Артист назвав розмір своїх гонорарів у коментарі проєкту «Ранок у великому місті», пише «Главком».

Костянтин Бочаров вже готується до новорічних корпоративів та має потенційних замовників. За словами співака, його виступ на святі коштує 12–13 тис. «Двоє замовників вже телефонували, але поки що ми не підтвердили. Тому телефонуйте і пропонуйте ціни більші. Нічого я не спускаю. Як коштував $12–13 тисяч, так і коштую», – розповів виконавець.

Melovin вразив розмірами своїх гонорарів на корпоративах фото 1
фото: Іnstagram.com/melovin_official

Проте нині Melovin заробляє не лише співом та концертами. Він почав малювати картини, які навіть продає у своєму блозі в соцмережах. Деякі екземпляри він не хоче залишити собі, та деякі картини все ж можна придбати. Ціна мистецтва Бочарова стартує від $1-2 тис. «Я себе не оцінюю на тисячу гривень. Картин десь штук 10. Деякі я не продаю, не виставив, бо я хочу залишити їх собі», – зауважив співак.

Melovin вразив розмірами своїх гонорарів на корпоративах фото 2
фото: Іnstagram.com/melovin_official

Нагадаємо, в інтервʼю «Главкому» українська акторка Римма Зюбіна, яка 23 серпня відсвяткувала 55-річчя, розкрила розмір своїх гонорарів. Римма Зюбіна працює у Театрі Заньковецької, а також бере участь у різних проєктах. За роботу у проєктах, а також у кіно акторка отримує різні гонорари. За одну роботу актриса може отримати 4 тис. грн, та водночас й 40 тис. грн. А у кіно – «$10 тис.

Також повідомлялося, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка Катерина Кухар вразила розповіддю про заробітки своїх колег та розкрила суму гонорарів зірок українського балету.  За словами Катерини Кухар, зарплати артистів балету різняться, середня сума гонорару складає близько тисячі доларів.

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Теги: співак гроші концерт

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