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Молдова вперше закупила газ в України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Молдова вперше закупила газ в України
Василе Тофан заявив, що влада «успішно випробувала механізм закупівлі й тепер хоче купувати великі обсяги газу, щоб знизити витрати»
фото: «Уніан»

Приватні компанії в Україні можуть експортувати природний газ до 30 листопада

Молдова закупила в Україні 2 млн кубометрів природного газу за ціною, нижчою ніж купували досі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан заявив, що влада «успішно випробувала механізм закупівлі й тепер хоче купувати великі обсяги газу, щоб знизити витрати». За словами прем’єра, компанія Energocom у короткі терміни під'єдналася до української газової біржі. Це дозволило закуповувати газ безпосередньо на місцевому ринку.

«Обсяги невеликі – 2 млн кубометрів, але ми хотіли перевірити механізм: чи можемо ми закуповувати газ в Україні дешевше та розірвати контракти, які у нас уже є. Механізм спрацював. Компанія Energocom заробила на цьому», – сказав прем’єр-міністр.

Приватні компанії в Україні можуть експортувати природний газ до 30 листопада. Після цього обмеження знову набудуть чинності й діятимуть до березня.

Нагадаємо, українські підземні сховища накопичили 16 млрд куб. м газу, що є максимальним показником із 2020 року. Наразі сформовані резерви перевищують мінімально необхідну норму в 13,2 млрд куб. м, потрібну державі для проходження опалювального сезону.

Теги: газ Молдова

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