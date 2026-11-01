Українка розповіла про «бідні» звички свого нідерландського чоловіка-мільйонера

«Такі речі, як шкарпетки, він замовляє собі з Китаю, – ділиться Ольга Авдєєва

Блогерка Ольга Авдєєва, яка живе в Нідерландах, розповіла про фінансові звички свого чоловіка-мільйонера. Його ощадливість інколи дивує, а подекуди стає приводом для сімейних суперечок, каже українка. Як інформує «Главком», про це вона розповіла в Instagram.

Найбільше розбіжностей виникає навколо продуктів. Чоловік принципово обходить полиці з позначкою «біо» і не купує органічних овочів чи фруктів. «Він ніколи не купує біоовочі, біофрукти, тому що вважає, що це все маркетинг», – розповіла українка.

Та сама логіка працює і з буденними речами. Чай він бере найдешевший, бо не бачить причин платити за назву на пачці.

Різні погляди на витрати колись псували подружжю шопінг. На початку стосунків пара навіть сперечалася просто біля полиць. Блогерці набридло рахувати кожен цент, тож пара пішла на компроміс.

«Тепер я ходжу в супермаркет сама з його карткою», – зізналася Ольга Авдєєва.

Ощадливість нідерландського чоловіка не обмежується їжею, ділиться українка. Наприклад, комплект постільної білизни для своєї яхти, що вартує, як будинок, він придбав лише за вісім євро.

«Такі речі, як шкарпетки, він замовляє собі з Китаю, тому що, знову ж таки, він не вважає за потрібне переплачувати за бренд, якщо це просто шкарпетки», – розповідає Авдєєва.

Одяг із відомими логотипами він також не купує: платити лише за ім'я не бачить сенсу. Разом з тим, є кілька статей витрат, на яких мільйонер не заощаджує.

«Єдине дороге, що він купує, – це автомобілі і годинники. І дорогі речі для мене», – зазначає Ольга Авдєєва.

Раніше українець Андрій розповів, скільки коштує життя у Словаччині. Чоловік пояснив, скільки треба мати грошей для переїзду та проживання в цій країні.

Також киянка Людмила Русіна переїхала з України до Німеччини, де розповідає про життя в еміграції. В одному зі своїх відео біженка поділилася секретами, як заощадити на продуктах та які нині ціни в магазинах Німеччини.