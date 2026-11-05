На Житомирщині жінка купила занедбану хату в селі та шокувала цінами на ремонт (відео)

Господарка заплатила $5 тис. за новий дах у старій хаті

Українська родина придбала хату у селі Велика Хайча, що на Житомирщині, та одразу розпочала ремонт. Власниця будинку Юлія розповіла, як просувається перевтілення будинку та шокувала мережу цінами відновлення помешкання. Про це пише «Главком» із посиланням на допис жінки у TikTok.

Юлія з чоловіком придбала будинок у червні, відтоді кожен день жінка публікує відео, де показує та розповідає подробиці. В одному з відео господарка розповіла, скільки їй коштував новий дах у будинку та розкрила вартість інших витрат. «За роботу майстрам заплатили 102 тисячі гривень. Загалом новий дах площею 152 квадратних метри обійшовся нам у 258 тис. грн (за $5 тис.)», – розповіла жінка.

Разом із цим 93 тис. грн коштували такі матеріали, як метал, вітрові планки, підкови, саморізи та цвяхи. Ще 20 тис. грн коштував ремонт фронтонів. Крім того, подружжя відновило стару піч. На це довелося витратити 45 тис. грн.

У мережі в коментарях користувачі зауважили, що така ціна ремонту лише зовнішніх робіт коштує дорого. Проте інші коментатори зауважили, що такі ціни робіт є доволі прийнятними, оскільки ремонт може вартувати сотні тис. грн:

«Це дуже дорого», – зазначила інша жінка.

«Це ще не дуже дорого. В мене з нуля нормальна сума вийшла…»

«Перекрити дах зараз потрібно віддати 5–6 тис. $»

Коли Юлія придбала будинок, він перебував у занедбаному стані. У хаті ніхто не жив тривалий час. Нині ж нові власники вже привели до ладу подвір'я та продовжують ремонт всередині хати.

Нагадаємо, молода пара Ірина та Денис, які три роки тому перебралися жити в село й власноруч перетворювали старий будинок на затишну оселю, взялися за новий проєкт. Цього разу вони придбали сільську хату, з якої планують облаштувати простір для відпочинку та відновлення.