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Розвідка оцінили загрозу великого авіаудару по Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідка оцінили загрозу великого авіаудару по Україні
Ворожа авіація розташована на відстані 200 км від кордону України
фото з відкритих джерел

Росія накопичила 450 літаків і 300 гелікоптерів

Військова розвідка має інформацію, що Росія зібрала на заході країни 450 літаків і 300 гелікоптерів. Вони дислокуються на території РФ за 200 км від українського кордону. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов для Kyiv Post.

«Ми маємо інформацію про наявність приблизно 450 літаків тактичної авіації (не стратегічних бомбардувальників) і близько 300 гелікоптерів, половина з них – ударні. Вони розміщені в основному на території Російської Федерації не менше ніж за 200 кілометрів від кордону, зосереджені в різних місцях, але поза межами нашої досяжності», – сказав Юсов.

Він пояснив, що ворожа авіація розташована на відстані 200 км від кордону України, щоб не потрапити в зону потенційного 80-кілометрового удару HIMARS.

Юсов також прокоментував загрозу масованої повітряної атаки, про що останнім часом говорять військові експерти та аналітики. Він припустив, що російська авіація може бути використана для підтримки наступу Кремля на сході України.

«Ці сили можуть бути використані в першу чергу на Донбасі. Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення територій Донецької та Луганської областей до кінця березня», – зауважив він.

Раніше генерал розповів, чи має Росія сили для сухопутного наступу з Білорусі. 

Нагадаємо, за оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну.

Теги: розвідка росія авіація Міноборони військові наступ

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