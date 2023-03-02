Масовані ракетні удари в минулому? «Південь» повідомив про нову тактику Росії

Тепер противник починає розподіляти ракетні удари в часі

Ворог шукає нову тактику. Тому масовані ракетні атаки Росії можуть залишитися у минулому. Про це заявила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики», – сказала Гуменюк.

Речниця зазначила, що тепер противник починає розподіляти в часі ракетні удари. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії «Шахедів».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зараз вони хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів. Об’єктивна ситуація полягає в тому, що ракет (у Росії – ред.) вже набагато менше, але все ще є. Виробництво майже зупинине, але все ще є. Потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує продукти вбивства», – додала вона.

Раніше Повітряні сили пояснювали, чому ворог змінив частоту ракетних атак.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 2 березня, росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів. Станом на 5:00 врятовано дев’ятьох людей, серед яких вагітна жінка, та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів рятувальники деблокували двох загиблих людей. Рятувальні роботи продовжуються.