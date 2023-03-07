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Каратисти-терористи. Російський союз бойових мистецтв відправив в Україну загін убивць

Війна і спорт
Ілля Мандебура glavcom.ua
Каратисти-терористи. Російський союз бойових мистецтв відправив в Україну загін убивць
Наша влада вперто не помічає спортсменів РФ, які воюють проти України
фото з відкритих джерел

Список російський спортивних діячів, які досі не під санкціями

Російські чиновники, функціонери та спортсмени люблять повторювати фразу «спорт поза політикою». Особливо яскраво поза політикою знаходиться «гуру» дзюдо та за сумісництвом президент Росії Володимир Путін, який має восьмий дан з цього бойового мистецтва, вручений своїм другом-президентом Міжнародної федерації дзюдо Маріусом Візером. Головний терорист світу порушив усі можливі принципи етики та вкотре підтвердив, що спортивні змагання можна чудово використати у кривавих цілях війни.

Путін має восьмий дан з дзюдо
Путін має восьмий дан з дзюдо
фото з відкритих джерел

Разом з тим, більш ніж 70 спортивних організацій та федерацій РФ об’єдналися в структуру, яка не лише відкрито займається пропагандою війни, а й навіть створила свій власний загін, який веде бойові дії проти нашої країни. Мова надалі йтиме про РСБИ – «Российский союз боевых искусств».

Історія створення

Російський союз бойових мистецтв (РСБМ) було створено у червні 2005 року. Сьогодні РСБМ об'єднує 71 всеросійську спортивну федерацію та організацію, які представляють різні стилі та напрямки бойових мистецтв і спортивних єдиноборств, що найбільш активно розвиваються в Російській Федерації. Більше того, 22 грудня 2005 року Олімпійськими зборами було ухвалено рішення про прийняття РСБМ до членів Олімпійського Комітету Росії, а 18 листопада 2009 року міністерством спорту Російської Федерації та РСБМ було підписано угоду про співпрацю.

Керівництво

Президія РСБМ складається з шести чиновників, які представляють декілька видів бойових мистецтв, як-от кіокушинкай карате, айкідо, карате та ушу. На когось з них накладені санкції України, США та ЄС, а на когось – ні

Юрій Трутнєв

Член партії «Єдина Росія», заступник голови уряду Російської Федерації – повноважний представник президента Російської Федерації у Далекосхідному федеральному окрузі. Співголова Російського союзу бойових мистецтв, голова президії Асоціації кіокушинкай Росії, співголова Світового союзу кєкусін (один з напрямків карате). Має сьомий дан з кіокушинкай карате. Фігурант численних санкційних списків.

Сергій Кирієнко

Близький соратник російського диктатора Володимира Путіна. Перший заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації з 5 жовтня 2016 року. Член Державної Ради Російської Федерації з 21 грудня 2020 року. Герой Російської Федерації. У 2005 році був обраний головою Національної ради айкідо Росії (президент «Федерації айкідо айкікай Росії»). З моменту заснування у 2005 році – співголова Російського союзу бойових мистецтв (спільно з Трутнєвим). Має шостий дан айкідо айкікай. Також є фігурантом санкційних списків.

Олексій Штурмін

Народився у Харкові, заслужений тренер РФ, засновник Центральної школи карате (сен'є), засновник першої Федерації карате СРСР, член президії Російського союзу бойових мистецтв. Кандидат технічних наук. Має чорний пояс сен’є та девятий дан карате. Поки що не внесений в санкційні списки як України, так і ЄС і США.

Глєб Музруков

Заслужений тренер Росії (1996), президент Російської федерації ушу, кавалер медалі ордену «За заслуги перед Вітчизною» II ступеня (2013). Кавалер почесного знака Держкомспорту «За досягнення у розвитку фізичної культури та спорту». Має 8 дуань з ушу. Наразі не є фігурантом санкційних списків

Даниїл Мартинов

Данило Мартинов – близький соратник Рамзана Кадирова та його колишній охоронець. Радник глави МНС Росії, колишній спецназівець батальйону «Альфа». Мартинов також займався величезною «кадировською гвардією», точну чисельність якої не знає ніхто. Наразі фігурує в кількох санкційних списках.

Співголови РСБМ Юрій Трутнєв та Сергій Кирієнко та Рамзан Кадиров
Співголови РСБМ Юрій Трутнєв та Сергій Кирієнко та Рамзан Кадиров
фото з відкритих джерел
Раміль Габбасов

Виконавчий директор РСБМ, Майстер бойових мистецтв, п’ятий дан кіокушинкай. Віце-президент Федерації кіокушинкай карате-до Росії. Президент «Центра сприяння розвитку дитячого спорту кіокушинкай карате». Президент Південно-російської організації кіокушинкай карате-до Росії. Майстер спорту, під санкціями наразі не перебуває.

Загін Російського союзу бойових мистецтв «Союз»

Власне, ця організація вирішила вийти на новий рівень та створити загін для «боротьби з нацизмом» – фактично терористичне угрупування, до складу якого ввійшли колишні спортсмени-представники бойових мистецтв.

Терористи загону «Союз»
Терористи загону «Союз»
фото з відкритих джерел

На сайті РСБМ, окрім загальної інформації та контактних ліній для запису до цього загону, можна побачити «мотиваційні» відео, на яких учасниками пояснюється важливість такого кроку. До прикладу, Раміль Габбасов проводить паралелі між Другою світовою війною та війною з Україною, адже, за його словами, обидві вони мали благородну мету в боротьбі з нацизмом.

Іншим терористом Сергієм Увицьким було згадано об’єднавчу роль цього загону, адже члени добре знайомі між собою завдяки спільним тренуванням. Схожу думку висловив і Сергій Батіщев, який готовий ділитися своїм досвідом заради успішної участі добровольчого загону «в зоні СВО»

Російський чемпіон Сергій Увицький знайшов смерть в Україні
Російський чемпіон Сергій Увицький знайшов смерть в Україні

У цього добровольчого батальйону є перші «успіхи» – згаданого вище Сергія Увицького було вбито в останній день січня. Віцечемпіон Європи, чемпіон та призер російських першостей, генеральний секретар Федерація карате кіокушин Російської Федерації, здається, отримав те, чого прагнув і загинув «як герой», а насправді терорист.

Ще раз наголосимо, в той час коли МОК шукає шляхи, щоб допустити росіян до Олімпіади, РСБМ – член НОК Росії – відкрито створив терористичне угрупування, яке воює на території України. А ще більше цю ситуацію сюрреалістичною робить те, що на РСБМ та переважну більшість його членів і керівників сама Україна так і не спромоглася накласти бодай-якісь санкції.

Пропагандистські акції РСБМ

Антиукраїнська діяльність РСБМ не обмежується лише участю в бойових діях на території нашої країни. Також ця організація здійснює пропагандистську роботу, значна частина якої спрямована на дітей та підлітків

Листи від дітей до терористів з «Союзу»
Листи від дітей до терористів з «Союзу»

Однією з таких акцій є надсилання листів з малюнками та побажаннями від дітей учасникам загону РСБМ «Союз».

Іншою акцією, яка отримала красномовну пропагандистську назву, став проєкт «Твій герой». Основна його мета – адаптація учасників військових дій проти України та залучення їх як коучів або менторів до патріотичного виховання молоді Російської Федерації. Однією з обіцянок на майбутнє стало відкриття низки музеїв під назвою «Росія – моя історія» на тимчасово окупованій РФ території України.

Перший заступник керівника Адміністрації президента РФ, співголова РСБМ Сергій Кирієнко на семінарі з патріотичного виховання для регіональних координаторів оголошує про початок акції «Твій герой»
Перший заступник керівника Адміністрації президента РФ, співголова РСБМ Сергій Кирієнко на семінарі з патріотичного виховання для регіональних координаторів оголошує про початок акції «Твій герой»
фото з відкритих джерел

Також ця організація проводить спортивні змагання, до яких залучаються юні спортсмени. Одним з таких стартів став боксерський турнір в окупованому Генічеську (Херсонська область). 

Фото зі змагань в окупованому Генічеську
Фото зі змагань в окупованому Генічеську

Також на багатьох змаганнях, які організовує РСБМ, присутні агітаційні матеріали, які закликають долучатися до війни проти України та символіка російського вторгнення в нашу державу. Що й казати, справжній «спорт поза політикою». Хоча мова тут вже давно не про політику, а про міжнародний тероризм та геноцид.

Такий вигляд має типовий захід, організований РСБМ
Такий вигляд має типовий захід, організований РСБМ
фото з відкритих джерел

Ще одним мейнстрімним проєктом РСБМ стало відкриття центрів військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді. За даними організації, центри запрацюють у травні у дванадцяти регіонах Російської Федерації та на тимчасово окупованій Донеччині. Цільовою аудиторією цих центрів, за словами співголови РСБМ Юрія Трутнєва, стануть молоді люди віком від 14 до 35 років. Також до процесу залучатимуться педагоги.

Виконавчий комітет РСБМ у режимі відеоконференції проводить нараду з представниками своїх регіональних філій, де відкриються центри військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді
Виконавчий комітет РСБМ у режимі відеоконференції проводить нараду з представниками своїх регіональних філій, де відкриються центри військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді
фото з відкритих джерел

Учергове варто наголосити, що українські структури мають обов’язково звернути увагу на діяльність цієї організації. На РСБМ, її очільників, керівників російських спортивних федерацій та організацій, які є членами РСБМ, обов’язково мають бути накладені санкції.

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Керівники спортивних федерацій та організацій, які є членами РСБМ

На разі ж у боротьбі України з допуском російських спортсменів до Олімпіади між словами і ділами – прірва. Українські спортивні структури та чиновники роблять гучні заяви, але до санкційних списків України внесено всього-навсього 60 осіб з російського спорту, які підтримують війну проти нашої країни. Хоча, як демонструє цей та низка інших матеріалів «Главкома», їхній лік йде на сотні.

Ілля Мандебура, для «Главкома»

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Теги: відео історія спорт геноцид санкції путін дзюдо тероризм Рамзан Кадиров карате партії смерть російські спортсмени Україна президент тренер радник росія путінський режим Чечня

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