МЗС Австрії виступило за збереження діалогу з Росією

За словами австрійського міністра, є багато глобальних питань, які можна вирішити «лише під час розмови з Москвою»

Шалленберг виступає за збереження відкритих каналів діалогу з Росією

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг виступає за збереження відкритих каналів діалогу з Росією, попри її спробу «в неоімперіалістичний спосіб захопити іншу державу». Про це Шалленберг заявив в інтерв’ю агентству АРА наприкінці свого перебування на загальних дебатах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

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«Звичайно, ми повинні. У нас також є відповідні платформи, будь-то в ООН чи, наприклад, в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Такі організації ніколи не були клубами однодумців. Цей діалог завжди був дуже складним, навіть за часів холодної війни. Ми не повинні про це забувати», – прокоментував Шалленберг питання про те, чи потрібно більше говорити з Москвою.

За словами австрійського міністра, є багато глобальних питань, від клімату до роззброєння, «де ми зможемо досягти прогресу лише тоді, коли будемо говорити з Москвою». При цьому він визнав, що Росія здійснює неоімперіалістичну спробу захопити іншу державу.

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«З нашої західної точки зору, звичайно, це складно. Росія намагається в неоімперіалістичний спосіб просто захопити іншу державу. Це не та ситуація, коли ми можемо сидіти склавши руки і нічого не робити, адже це питання нашої власної безпеки. Ми живемо за рахунок того, що всі, незалежно від того, чи мають вони ядерну зброю, чи ні, дотримуються міжнародного права», – додав міністр.

Поруч із цим Шалленберг вказав на багатополярний світ та "різні центри сили» – Сполучені Штати, Європа, Китай, Росія.

«Думаю, що найважливіше з нашої точки зору – тримати канали діалогу відкритими, говорити на рівних, на основі поваги, а не читати лекції з піднятим вказівним пальцем», – сказав міністр.

Нагадаємо, канцлер Австрії спробував виправдатися за купівлю газу у Росії.

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До слова, ексканцлера Австрії Себастьяна Курца звинувачують у неправдивих свідченнях у справі про зв'язки з Росією.