Китай на нових картах оголосив частину Росії своєю територією

Офіційний набір карт буде використовуватися в різних медіа-матеріалах, включаючи новини, книги та рекламні матеріали

Китайська державна «Картографічна служба стандартних карт» представила набір географічних карт на 2023 рік, на яких вперше частина території Росії позначена як частина Китаю. Йдеться про Великий Уссурійський острів на річці Амур, повідомляє РБК.

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Згідно з договором 2008 року між Росією і Китаєм, острів був розділений між двома країнами. Нова офіційна карта Китаю позначає весь острів як найсхіднішу точку китайської території. У пояснювальній записці підкреслюється, що «карта складена відповідно до національних стандартів оформлення кордонів Китаю та інших країн світу».

Офіційний набір карт буде використовуватися в різних медіа-матеріалах, включаючи новини, книги та рекламні матеріали. Карти також можна використовувати як основну довідкову інформацію.

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Великий Уссурійський острів займає площу від 327 до 350 кв км, в залежності від рівня води в річці. З початку XIX століття між Росією і Китаєм за контроль над ним йшла тривала боротьба, але в 1920-х і 1930-х роках острів був «взятий під охорону» радянськими військами.

Після розпаду Радянського Союзу острів залишився під російською юрисдикцією. Китай проявив особливий інтерес до цієї території, оскаржуючи її статус з 1964 року. У 2008 році Росія передала Китаю західну частину Великого Уссурійського острова та інші території. Експерти тоді вказали на довгострокові інтереси Москви у стабільних відносинах між двома країнами.

У 2023 році російсько-китайські відносини вступили в «нову еру», заявив президент Росії Володимир Путін. Обидві країни підкреслили рівень довіри до своєї стратегічної взаємодії і назвали відносини «такими, що виходять за рамки» військового союзу.

Крім Великого Уссурійського острова, Китай позначив своєю територією на картах індійський штат Аруначал-Прадеш і прикордонний район Аксай Чин. МЗС Індії вже висловило протест Пекіну.

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Нагадаємо, Китай вирішив різко відмовитись від одного продукту з Росії.