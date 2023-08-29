Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай на нових картах оголосив частину Росії своєю територією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай на нових картах оголосив частину Росії своєю територією
Великий Уссурійський острів займає площу від 327 до 350 кв. км
фото з відкритих джерел

Офіційний набір карт буде використовуватися в різних медіа-матеріалах, включаючи новини, книги та рекламні матеріали

Китайська державна «Картографічна служба стандартних карт» представила набір географічних карт на 2023 рік, на яких вперше частина території Росії позначена як частина Китаю. Йдеться про Великий Уссурійський острів на річці Амур, повідомляє РБК.

Згідно з договором 2008 року між Росією і Китаєм, острів був розділений між двома країнами. Нова офіційна карта Китаю позначає весь острів як найсхіднішу точку китайської території. У пояснювальній записці підкреслюється, що «карта складена відповідно до національних стандартів оформлення кордонів Китаю та інших країн світу».

Офіційний набір карт буде використовуватися в різних медіа-матеріалах, включаючи новини, книги та рекламні матеріали. Карти також можна використовувати як основну довідкову інформацію.

Китай на нових картах оголосив частину Росії своєю територією фото 1

Великий Уссурійський острів займає площу від 327 до 350 кв км, в залежності від рівня води в річці. З початку XIX століття між Росією і Китаєм за контроль над ним йшла тривала боротьба, але в 1920-х і 1930-х роках острів був «взятий під охорону» радянськими військами.

Китай на нових картах оголосив частину Росії своєю територією фото 2

Після розпаду Радянського Союзу острів залишився під російською юрисдикцією. Китай проявив особливий інтерес до цієї території, оскаржуючи її статус з 1964 року. У 2008 році Росія передала Китаю західну частину Великого Уссурійського острова та інші території. Експерти тоді вказали на довгострокові інтереси Москви у стабільних відносинах між двома країнами.

У 2023 році російсько-китайські відносини вступили в «нову еру», заявив президент Росії Володимир Путін. Обидві країни підкреслили рівень довіри до своєї стратегічної взаємодії і назвали відносини «такими, що виходять за рамки» військового союзу.

Крім Великого Уссурійського острова, Китай позначив своєю територією на картах індійський штат Аруначал-Прадеш і прикордонний район Аксай Чин. МЗС Індії вже висловило протест Пекіну.

Нагадаємо, Китай вирішив різко відмовитись від одного продукту з Росії.

Читайте також: Китай нам не друг, але повчитися у нього варто

Теги: росія Китай путін президент окуповані території

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир та Олена Зеленські розповіли про наслідки розв’язаної РФ агресивної війни й окремо подякували за гуманітарну допомогу шведської сторони
Позували на ґанку, прикрашеному соняхами: Зеленський зустрівся з королем Швеції
19 серпня, 20:39
Рішення скасувати співпрацю з Росією та Білоруссю в межах програм Interreg є «результатом жорстокої війни Росії проти України»
ЄС передасть Україні та Молдові €135 млн, передбачених для Росії та Білорусі
17 серпня, 08:18
Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників: у чому причина
Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників: у чому причина
15 серпня, 23:19
Росія зменшила кількість обстрілів та атак на сході: Маляр назвала причину
Росія зменшила кількість обстрілів та атак на сході: Маляр назвала причину
15 серпня, 10:56
«100 рублів за долар насправді не сигналізують ні про що»
У Росії немає причин закінчувати війну. І це надовго
14 серпня, 07:37
Минулого року компанія «Піро-рос», де прогримів вибух, подала на банкрутство
Вибух на заводі під Москвою: російська влада та пропагандисти заплуталися в брехні
9 серпня, 12:45
Офіційної інформації щодо причин вибухів наразі немає
В окупованому Донецьку пролунали вибухи (фото)
8 серпня, 14:34
Український уряд додав п’ять грецьких судноплавних компаній до списку «міжнародних спонсорів війни»
Тіньовий флот Путіна. Як західні компанії фінансують війну проти України Світова преса
8 серпня, 10:47
Більшість лідерів Африки відмовилася їхати на саміт до Путіна
У Петербурзі обікрали відразу трьох учасників саміту «Росія – Африка»
30 липня, 21:02

Політика

США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн
США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн
Китай на нових картах оголосив частину Росії своєю територією
Китай на нових картах оголосив частину Росії своєю територією
Війна затягується. Прем'єр-міністр Чехії назвав головну небезпеку та дав обіцянку Україні
Війна затягується. Прем'єр-міністр Чехії назвав головну небезпеку та дав обіцянку Україні
Який вигляд має могила терориста Пригожина? Російські ЗМІ показали перші фото
Який вигляд має могила терориста Пригожина? Російські ЗМІ показали перші фото
Як пройшов похорон Пригожина? Соцмережі шоковані промовистим фактом
Як пройшов похорон Пригожина? Соцмережі шоковані промовистим фактом
Путін вперше після видачі ордера МКС на його арешт планує поїхати за кордон – Bloomberg
Путін вперше після видачі ордера МКС на його арешт планує поїхати за кордон – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
26K
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
20K
У РФ пройшов похорон терориста Пригожина (фото)
18K
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
14K
Німеччина із нового року підвищить виплати біженцям з України
11K
Горіховий Спас 2023 року: що категорично не можна робити

Новини

Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков
Сьогодні, 14:41
За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:54
29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Вчора, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту