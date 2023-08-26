«Захід обманює: жодних безпекових гарантій для України»: огляд російської пропаганди

Російські медіа поширюють маніпулятивну тезу про те, що західні країни нібито відмовилися надати Україні гарантії безпеки

З 14 по 19 серпня 2023 року аналітикині й аналітики «Детектора медіа» зафіксували близько 30 дезінформаційних вкидів. За цей час пропагандисти розповідали, що Захід «кинув» Україну й не надаватиме безпекові гарантії, обіцяні на Вільнюському саміті, що Київ перепродує американську зброю Мексиці, а Зеленський на обкладинці німецького тижневика погрожує Дуді новою Волинською трагедією.

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«Наркозалежні «азовці» заселяють Лавру»

Російські медіа, що транслюють прокремлівську риторику, поширили фейк про те, що Києво-Печерську лавру заселять воїнами «Азова», які будуть «кричати, матюкатися, смоктати вже легалізовану наркоту, пиячити, глумитися, вчиняти свавілля». У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» представили програму для військовослужбовців «Духовне відновлення культурою». Протягом 7 днів військові та капелани спілкуватимуться з духовенством, істориками, мистецтвознавцями, археологами та іншими. У межах цієї програми капелани проживатимуть у приміщеннях Національної академії керівних кадрів культури та мистецтва. Отже, про жодне «заселення» військовослужбовців на постійній основі або передавання приміщень Лаври Збройним силам України не йдеться.

Увага до подій довкола Лаври впродовж останнього року майже не знижується. У листопаді 2022-го СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі, Корецькому монастирі та Сарненсько-Поліській єпархії УПЦ (МП) на Рівненщині. Правоохоронці виявили там мільйони готівки, громадян Росії із «сумнівними» документами та літературу про «царя» і «єдиний народ». 5 січня 2023 року Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври остаточно повернули в користування державі. 30 березня 2023-го Кабінет Міністрів України визнав нечинним розпорядження від 2013 року про передачу майна Києво-Печерської лаври в безплатне користування Українській православній церкві Московського патріархату та повернув Лавру в управління державі. Ченці вкрай неохоче покидають територію Лаври, а агітпроп шукає будь-які приводи, щоб дискредитувати цей процес, додаючи йому зайвого резонансу. Часто представники УПЦ (МП) позиціюють події довкола Лаври як «штурм і виселення», а правоохоронці – як забезпечення порядку. Додаючи одіозності подіям довкола Лаври, агітпроп намагається схилити більше симпатиків на свій бік і мобілізувати «небайдужих вірян». Щоб додати ситуації гротескності, агітпроп бере на озброєння демонізований образ бійців «Азова», які нібито збираються осквернити святі місця. Цей фейк, з одного боку, апелює до почуттів вірян УПЦ (МП), викликаючи в них відчуття жертви – «нас витісняють із наших же святинь, натомість їх займають військові». З іншого – налаштовує на вороже ставлення до бійців «Азова», які чинять «наругу над святинею», та до влади, з чиєї згоди це відбувається.

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«Захід обманює: жодних безпекових гарантій для України»

Російські медіа поширюють маніпулятивну тезу про те, що західні країни нібито відмовилися надати Україні гарантії безпеки. Агітпроп посилається на слова юриста Михайла Солдатенка, який буцімто написав про це в колонці для видання «Українська правда». Це – неправда. Насправді Михайло Солдатенко не стверджував, що західні країни, зокрема «Група семи», відмовляються надавати гарантії безпеки. У своєму матеріалі він зауважив, що саме слово «гарантії» не згадується в декларації лідерів «сімки» після Вільнюського саміту НАТО в липні 2023 року. Наразі Україна веде переговори зі США та Великою Британією щодо двостороннього договору про безпекові гарантії.

Країни «Групи семи» на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо «безпекових гарантій» для України. Лідери узгодили не конкретні параметри чи заходи, а їхню рамку. Конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше. Так, у цих договорах немає слова «гарантії», адже юридичних гарантій безпеки у світі не існує. Навіть у договорі НАТО немає прямого юридичного обов’язку надсилати армію на захист одне одного; є лише пункт про допомогу. Тож дипломати можуть домовитися про безпекову підтримку чи політичне зобов’язання. Тому в рамках домовленостей із західними партнерами Україна не отримає те, що можна буде назвати повноцінними «гарантіями безпеки», а цього терміна не буде в документах, бо партнери нададуть нам юридично зобов’язувальні гарантії підтримки у війні. Мета двосторонніх документів – як ми їх не називали б – забезпечити стабільність постачань озброєння навіть у період зміни влади у державах-гарантах. Подібними маніпулятивними заявами російський агітпроп намагається знецінити допомогу західних партнерів, нав’язати думку, що їхня підтримка України помалу знижується та невдовзі нас кинуть напризволяще.

«Україна продає американську зброю мексиканським картелям, щоб ті могли боротися проти США»

У російських ЗМІ, що транслюють прокремлівську риторику, поширюють неправдиву інформацію про те, що зброя, яку американці передають Україні, з’являється в мексиканських картелів. У США нібито бояться, що мексиканці почнуть застосовувати зброю на кордоні проти американських силовиків. Цю інформацію поширюють із посиланням на англомовний сайт. Утім, на сайті, на який посилається агітпроп, у розділі «Про нас» виклали людей, фотографії яких трапляються на інших сумнівних платформах, що поширюють конспірологічні теорії та фейки. А розповідь про картелі базується на статті з The New York Times, де Україна взагалі не згадується. Подібні вкиди ми фіксували декілька місяців тому.

Україна та її союзники неодноразово заявляли, що вся надана зброя використовується за призначенням і не потрапляє на чорний ринок. У Сенаті США виконувачка обов’язків генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ніколь Анджарелла заявила, що «попри зростання кількості повідомлень про можливе нецільове використання допомоги, наданої Сполученими Штатами, інспектори не виявили ознак серйозних порушень у зв’язку з цим». Подібні вкиди створюють, щоб дискредитувати Україну як геополітичного партнера, підважити авторитет ЗСУ та змусити союзників засумніватися у доцільності військової підтримки України. Пропагандисти не випадково пишуть, що зброя буцімто потрапляє до рук мексиканців. За версією агітпропу, Пентагон от-от оголосить «спеціальну воєнну операцію» проти мексиканських картелів. Подібними фейками про контрабанду зброї росіяни медійно підтримують Мексику – мовляв, як іронічно, що американська зброя потрапила до мексиканців: «за що боролись, на те й напоролись».

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«Україна й Польща – розсварилися»

Під час моніторингового періоду ми зафіксували низку фейкових і маніпулятивних меседжів про те, що стосунки між Україною та Польщею вкрай зіпсувалися. Відтак польська радіостанція Radio Zet поширила неправдиву інформацію про те, що після інциденту з гранатометом, який стався ще у грудні 2022 року (в Головному управлінні поліції Польщі вибухнув «подарунок з України», коменданта поліції Польщі генерала Ярослава Шимчика було госпіталізовано), погіршив відносини між Києвом та Варшавою. І коли президент Зеленський перебуває на території Польщі, то нібито пересувається без відома місцевих спецслужб. Речник польських спецслужб Станіслав Жарин спростував цю інформацію та заявив, що подібні вкиди «розраховані на те, аби принизити структури, відповідальні за безпеку Польщі». За поширення фейку польську радіостанцію оштрафувала Національна рада з питань телебачення і радіомовлення Польщі.

Анонімні телеграм-канали, що транслюють прокремлівську риторику, поширили фейкову обкладинку німецького видання Eulenspiegel, на якій буцімто зображені президенти України та Польщі, де Анджей Дуда тікає від розлюченого Володимира Зеленського. Польський президент дорікає, що український контрнаступ провалився, на що Президент України погрожує «повторити Волинську трагедію». Але випуску з такою обкладинкою не існує, а штрихкод, зображений на ній, належить іншому випуску.

Масовий і методичний характер подібних вкидів свідчить про цілеспрямовану стратегію Москви з дискредитації союзництва між Києвом і Варшавою. На фоні повномасштабного вторгнення Україна та Польща неабияк зблизилися, українці отримують потужну підтримку й допомогу з боку західних сусідів. Своєю чергою, Кремль всіляко намагається поглиблювати розбіжності між українським і польським суспільством, маніпулюючи емоційними чи чутливими темами, пов’язаними з історичною пам’яттю. Тактика Кремля вибірково використовувати дражливі історичні теми простежується у випадку Волинської трагедії 1943–45 років, яку пропагандисти клеймлять «вічним злочином». Кремль активно використовує цю трагічну історію для створення напруги між Україною та Польщею: нібито поляки й українці здавна конфліктують, їм вдається досягти ситуативних союзів, але ненадовго. Спроби наново роздмухати ворожнечу між українцями й поляками відбувається на тлі подій, які свідчать про бажання обох народів примиритися. У травні 2023 року урядовці України й Польщі попередньо дійшли консенсусу щодо питання ексгумації останків польських жертв на території України. Утім, агітпроп продовжує намагатися роздувати історичні суперечки.

Також Кремль не пропускає нагоди, щоб вкотре озвучити свій маніпулятивний меседж щодо успіхів українського контрнаступу. Цим самим агітпроп силкується знецінити зусилля Сил оборони України, створити завищені очікування, посіяти зневіру та песимізм, а також змушує сприймати контрнаступ як карнавальне дійство.

Леся Бідочко, «Детектор медіа»