Окупанти скинули керовані авіабомби у напрямку Зміїного

Ворог намагається загострювати обстановку в морі

У ніч проти 24 вересня окупанти тричі скинули керовані авіабомби (КАБ) у напрямку острову Зміїний. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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«У морі ворог також намагається загострювати обстановку. Тричі застосовував авіацію в напрямку Зміїного, скинувши 4 керовані авіабомби», – сказано у повідомленні.

Окрім того, корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто в кількості 8 одиниць в Чорному та 1 – у Азовському морях.

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«Ракетоносії, які вчора виходили на чергування, звечора заведені в пункти базування. Але рівень ракетної загрози залишається високим», – наголосили Сили оборони півдня.

Нагадаємо, російська авіація здійснює польоти у напрямку острова Зміїний та акваторії Чорного моря. Це може бути загрозою гуманітарним коридорам, які відкрили для евакуації суден з українських портів.

До слова, обстрілом острова Зміїний Росія намагається продемонструвати свою присутність в Чорному морі.