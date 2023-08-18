Головна Світ Політика
search button user button menu button

Колишній канцлер Австрії спіймався на брехні щодо зв'язків із Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Колишній канцлер Австрії спіймався на брехні щодо зв'язків із Росією
Себастьян Курц був канцлером Австрії майже чотири роки
фото: AFP

Колишній австрійський чиновник може сісти на три роки за ґрати через брехню слідчим 

Ексканцлера Австрії Себастьяна Курца звинувачують у неправдивих свідченнях у справі про зв'язки з Росією. Про це пише видання Bild з посиланням на повідомлення Центральної прокуратури з переслідування кримінальних справ про господарські злочини та корупцію Австрії.

За цими звинуваченнями Себастьяну Курцу загрожує до трьох років в'язниці. Вони пов'язані з політичним скандалом 2019 року, відомим як «Ібіца-гейт». Тоді було опубліковано відео з Ібіці, де впливові австрійські політики обговорювали політичні інтриги з дівчиною, яка назвала себе племінницею російського олігарха.

Курц був канцлером Австрії у 2017-2019 та 2020-2021 роках. Він став наймолодшим главою уряду в історії Австрії. «Ібіца-гейт» призвів до його тимчасової відставки. У червні 2020 року на слуханнях у парламентському комітеті, який розслідував справу, політик дав свідчення, які прокуратура країни вважає брехнею. Вони стосувалися призначення топ-менеджера Томаса Шміда головою держхолдингу Öbag. Курц стверджував, що не мав до цього відношення. Але, за попередньою версією адвокатів, Шмід був знайомий з Курцем з перших днів його політичної кар'єри, і міг незаконно отримати посаду. 

До того ж, виходячи з наявної інформації слідчих, генпрокурор припустив, що колишній очільник уряду все ж опікувався цим призначенням. Щонайпізніше з середини 2017 року Курц і Шмід регулярно обмінювалися думками з цього приводу.

︎Курц написав  у соціальній мережі X (раніше Twitter): «Ці звинувачення неправдиві, і ми з нетерпінням чекаємо, коли правда нарешті стане відомою, а звинувачення виявляться безпідставними в суді».

Також у неправдивих заявах щодо «Ібіца-гейт» звинувачують колишнього главу кабінету Курца Бернхарда Бонеллі і колишню менеджерку казино Беттіну Глац-Кремснер.

Зазначимо, що у Австрії спеціальна комісія ще з травня 2019 року встановлює авторів та замовників відеозапису за участю колишнього віце-канцлера  Австрії Хайнца-Крістіана Штрахе, яка стала причиною політичного скандалу в країні, який отримав назву «Ібіца-гейт».

Зокрема, на записі Штрахе повідомив молодій жінці, яка видавала себе за родичку  російського бізнесмена Ігоря Макарова, що вона отримає держконтракти та 50% частку в газеті Die Kronen Zeitung в обмін на фінансування політичної кампанії його Австрійської партії свободи (АПС). Крім того, у зустрічі брав участь колишній віце-бургомістр Відня Йохан Гуденус, який допомагав із перекладом.

Нагадаємо, колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка виїхала з країни через погрози та звинувачення у зв'язках з Росією, зняла будинок у російській глибинці. Австрійська посадовиця мешкає у селі Петрушово у Рязанській області.

Журналісти газети зустрілися з Кнайсль на місцевому святі «Маківка літа». Колишня міністр розповіла їм, що винайняти житло в Петрушовому їй допомогли знайомі. «Я заплатила ще за місяць, а далі побачимо. Я не знаю нічого про моє майбутнє, нічого», – сказала Кнайсль. 

За її словами, у Петрушовому вона продовжує писати книги, займатися викладанням, також її запросили працювати до центру Gorki при Санкт-Петербурзькому державному університеті. На сайті університету Карін Кнайсль обіймає посаду керівника центру. 

Але хоча колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль і похвалилася пропагандистам, що російське село Петрушово в Рязані, де вона тимчасово проживає, краще, ніж курортні острови Мальдіви та Сейшели дуже скоро від такого «розкішного» життя вона втече до Лівану. 

Читайте також: Чому Австрія досі купує російський газ: The New York Times знайшла пояснення
Теги: Австрія прокуратура Генпрокурор історія міністр прокурор фінансування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна може зіштовхнутись із проблемами при експорті зерна
П’ять країн ЄС продовжать вставляти палки в колеса експорту зерна з України
19 липня, 14:31
Єгипет хоче отримувати українську пшеницю через Європу
Один із найбільших імпортерів зерна продовжить робити ставку на Україну
21 липня, 16:42
Олександр Ткаченко подав заяву на відставку 20 червня
«Ідеальний шторм». Соратник Ткаченка розповів, що спричинило відставку міністра
23 липня, 14:32
Олександр Ткаченко особисто прийшов у парламент і виступив перед депутатами
Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка
27 липня, 13:44
У 2023 році Україна вже отримала $8,45 млрд доларів грантових коштів від США
США передали Україні $1,25 млрд грантових коштів: на що підуть гроші
31 липня, 15:03
Росія хоче залучати трудових мігрантів із Північної Кореї
Поплічник Путіна вигадав, як вирішити проблему кадрового голоду в Росії
1 серпня, 16:38
У відомстві наголосили, що Польща хоче хороших відносин з Україною
МЗС Польщі розкрило деталі розмови із українським послом
2 серпня, 21:25
Руслан Демчак стверджує, що не отримував жодних повідомлень про підозру
Махінації на фондовій біржі. Екснардеп Демчак отримав підозру
8 серпня, 18:04
У Данії засуджено росіянина, який намагався вкрасти у Центробанку $3,5 млрд
У Данії засуджено росіянина, який намагався вкрасти у Центробанку $3,5 млрд
Вчора, 06:22

Політика

Колишній канцлер Австрії спіймався на брехні щодо зв'язків із Росією
Колишній канцлер Австрії спіймався на брехні щодо зв'язків із Росією
США пригрозили Туреччині санкціями за допомогу Росії – ЗМІ
США пригрозили Туреччині санкціями за допомогу Росії – ЗМІ
США продовжили тимчасовий захист для українських біженців
США продовжили тимчасовий захист для українських біженців
Під санкції Канади потрапили три московські суди
Під санкції Канади потрапили три московські суди
Величезні втрати та погана логістика: генерал Міллі назвав проблеми армії РФ
Величезні втрати та погана логістика: генерал Міллі назвав проблеми армії РФ
«Слід готуватись до незручних рішень»: Олаф Шольц зробив попередження щодо України
«Слід готуватись до незручних рішень»: Олаф Шольц зробив попередження щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
20K
Національний музей денацифікованої історії. Куди зник тисячолітній меч «Коваль Людота»?
14K
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
11K
Зброя для України. До чого тут Китай?
9104
Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко: стали відомі деталі
7885
Поставки російського зерна до однієї країни зросли на 5680%

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Сьогодні, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Сьогодні, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту