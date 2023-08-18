Колишній австрійський чиновник може сісти на три роки за ґрати через брехню слідчим

Ексканцлера Австрії Себастьяна Курца звинувачують у неправдивих свідченнях у справі про зв'язки з Росією. Про це пише видання Bild з посиланням на повідомлення Центральної прокуратури з переслідування кримінальних справ про господарські злочини та корупцію Австрії.

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За цими звинуваченнями Себастьяну Курцу загрожує до трьох років в'язниці. Вони пов'язані з політичним скандалом 2019 року, відомим як «Ібіца-гейт». Тоді було опубліковано відео з Ібіці, де впливові австрійські політики обговорювали політичні інтриги з дівчиною, яка назвала себе племінницею російського олігарха.

Курц був канцлером Австрії у 2017-2019 та 2020-2021 роках. Він став наймолодшим главою уряду в історії Австрії. «Ібіца-гейт» призвів до його тимчасової відставки. У червні 2020 року на слуханнях у парламентському комітеті, який розслідував справу, політик дав свідчення, які прокуратура країни вважає брехнею. Вони стосувалися призначення топ-менеджера Томаса Шміда головою держхолдингу Öbag. Курц стверджував, що не мав до цього відношення. Але, за попередньою версією адвокатів, Шмід був знайомий з Курцем з перших днів його політичної кар'єри, і міг незаконно отримати посаду.

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До того ж, виходячи з наявної інформації слідчих, генпрокурор припустив, що колишній очільник уряду все ж опікувався цим призначенням. Щонайпізніше з середини 2017 року Курц і Шмід регулярно обмінювалися думками з цього приводу.

︎Курц написав у соціальній мережі X (раніше Twitter): «Ці звинувачення неправдиві, і ми з нетерпінням чекаємо, коли правда нарешті стане відомою, а звинувачення виявляться безпідставними в суді».

Також у неправдивих заявах щодо «Ібіца-гейт» звинувачують колишнього главу кабінету Курца Бернхарда Бонеллі і колишню менеджерку казино Беттіну Глац-Кремснер.

Зазначимо, що у Австрії спеціальна комісія ще з травня 2019 року встановлює авторів та замовників відеозапису за участю колишнього віце-канцлера Австрії Хайнца-Крістіана Штрахе, яка стала причиною політичного скандалу в країні, який отримав назву «Ібіца-гейт».

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Зокрема, на записі Штрахе повідомив молодій жінці, яка видавала себе за родичку російського бізнесмена Ігоря Макарова, що вона отримає держконтракти та 50% частку в газеті Die Kronen Zeitung в обмін на фінансування політичної кампанії його Австрійської партії свободи (АПС). Крім того, у зустрічі брав участь колишній віце-бургомістр Відня Йохан Гуденус, який допомагав із перекладом.

Нагадаємо, колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка виїхала з країни через погрози та звинувачення у зв'язках з Росією, зняла будинок у російській глибинці. Австрійська посадовиця мешкає у селі Петрушово у Рязанській області.

Журналісти газети зустрілися з Кнайсль на місцевому святі «Маківка літа». Колишня міністр розповіла їм, що винайняти житло в Петрушовому їй допомогли знайомі. «Я заплатила ще за місяць, а далі побачимо. Я не знаю нічого про моє майбутнє, нічого», – сказала Кнайсль.

За її словами, у Петрушовому вона продовжує писати книги, займатися викладанням, також її запросили працювати до центру Gorki при Санкт-Петербурзькому державному університеті. На сайті університету Карін Кнайсль обіймає посаду керівника центру.

Але хоча колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль і похвалилася пропагандистам, що російське село Петрушово в Рязані, де вона тимчасово проживає, краще, ніж курортні острови Мальдіви та Сейшели дуже скоро від такого «розкішного» життя вона втече до Лівану.