Канцлер Австрії спробував виправдатися за купівлю газу у Росії

Канцлер нарікнув, що проблему становить побудова нової трубопровідної системи для газу

Австрія поки що не має альтернативи російському газу, але канцлеру країни морально важко купувати паливо країни агресора. «Неприємно з моральної точки зору, але така реальність, що Австрії доводиться купувати російський газ», – про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер у циклі інтерв'ю «Літні розмови» місцевого телеканалу ORF.

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Він додав, що газ з Росії не дешевший, ніж з інших країн, але трубопровідна система становить серйозний виклик для країни.

За його словами, Австрія продовжує закуповувати газ у Росії нібито за відсутності альтернатив. «Ми працюємо над розширенням мереж з Італією та Німеччиною. Ми також перебуваємо в контакті з Хорватією», – сказав Карл Нехаммер.

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У війні в Україні Нехаммер знову чітко виступив проти російської агресії та підкреслив, що підтримує Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, оскільки також бачить Володимира Путіна військовим злочинцем. «Нейтралітет не означає, що «ми закриваємо очі на злочини», – пояснив канцлер.

Зазначимо, сьогодні Австрія, яка оголошує себе нейтральною країною, є найбільшим імпортером російського газу у Євросоюзі разом із Угорщиною. Основні обсяги через Україну отримує саме Австрія.

За час після того, як Москва розпочала повномасштабну війну в Україні, країни Європи з дивовижною швидкістю зробили крок до зменшення своєї тривалої залежності від дешевого російського газу. При цьому сусідня з Україною Австрія і досі не зробила ніяких рішучих кроків, і на це є низка політичних та економічних причин.

Німеччина, яка перед війною отримувала 55% своїх поставок з Росії, тепер імпортує нуль. Польща, Болгарія та Чехія призупинили або близькі до припинення постачання газу. А Італія зараз стабільно скорочує імпорт і обіцяє звільнитись російського природного газу до кінця цього року.

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А от Австрія, яка отримувала майже 80% свого газу з Росії до вторгнення Росії в Україну, у травні все ще отримувала більше половини газу з Росії. А в березні, коли попит був вищий, показник сягав 74%.

Нагадаємо, австрійська група енергокомпаній ОMV продовжить закуповувати більшу частину газу в Росії через підписаний контракт із компанією «Газпром» до 2040 року. Про це в інтерв’ю Financial Times заявив гендиректор ОMV Альфред Штерн. За словами Штерна, його компанія не планує виходити з довгострокового контракту щодо постачання газу від російського Газпрому, який вона підписала в 2018 році і який діятиме ще до 2040 року.