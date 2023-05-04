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МЗС Франції вважає удар по Кремлю «дивним і загадковим інцидентом»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
МЗС Франції вважає удар по Кремлю «дивним і загадковим інцидентом»
Катрін Колонна: «Я не піду далі заяв про те, що це дивно чи загадково»
фото: скріншот з відео France Inter

За словами французької посадовиці, гіпотез щодо удару по Кремлю безліч

Міністрка закордонних і європейських справ Франції Катрін Колонна в інтерв’ю для France Inter поділилася думками щодо вчорашнього удару невідомим БПЛА по Кремлю.

«Я не заглиблюватимусь у гіпотези, їх безліч. Але насправді цей епізод дивний. У нормальній ситуації це слабо розуміється. Тому я не піду далі заяв про те, що це дивно чи загадково», – заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна.

Вона також прокоментувала заклик Медведєва вбити Зеленського.

«Вкотре пан Медведєв відрізняється обурливими висловлюваннями, словесною ескалацією, яка викликає жаль. Знову ця ескалація йде з Росії, в черговий раз він прагне залякати, налякати, знайти приводи, якими можна було б виправдати невиправдане», –  сказала посадовиця.

Нагадаємо, намагання президента Франції Еммануеля Макрона, під час свого візиту до Китаю, проголосити поділ північноатлантичної безпеки на американську і європейську, та спроба знову повернутися до питання створення такого собі європейського дублювання НАТО, для нібито кращої оборони Європейського континенту, є декларацією оголошення керівної ролі Франції у Європі, не маючи для цього достатніх підстав. Еммануель Макрон намагаючись грати у свою особливу гру, заграючи з Китаєм та Росією, і мріючи про якусь нову «армію ЄС», фактично цим підриває оборонні перспективи Європи. Адже наявність «армії ЄС», як альтернативи НАТО, це саме те, що потрібно Путіну. Це може підштовхнути тирана до більш жорсткого тиску на Євросоюз.

Раніше приблизно 80 депутатів Європарламенту надіслали листа очільниці міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонні з закликом оголосити персоною нон ґрата посла Китаю Лу Шайе, який напередодні висловив сумніви щодо суверенітету пострадянських держав та приналежності Криму Україні.

До слова, постачання боєприпасів із ЄС гальмується через сварку Польщі та Франції. У середу, 19 квітня, посли Франції та Польщі не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на закупівлю боєприпасів для України – лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн.

 

 

Теги: МЗС вибух росія Франція безпілотник

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