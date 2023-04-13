Страта українського військового: Генпрокуратура РФ влаштувала «перевірку» відео

Росія сумнівається у «справжності» відео зі стратою та намагається себе обілити

Генпрокуратура РФ вирішила «перевірити» відеозапис із стратою українського військового. Начебто слідчі органи мають встановити «справжність» кадрі. Про це повідомляє Генпрокуратура Росії.

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У заяві стверджують, що Генеральною прокуратурою РФ «виявлено фото- та відеоматеріали, що містять, імовірно, сцени вбивства». При цьому у відомстві «сумніваються», що військовий мав відношення до ЗСУ.

«З метою оцінки достовірності зазначених матеріалів та прийняття відповідного рішення вони направлені до слідчих органів для організації перевірки», – заявили у відомстві.

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При цьому у заяві російський військовий, який вчинив страту над українським бійцем, називається «невідомою людиною в камуфляжній формі», а військовий ЗСУ – «невідомим військовослужбовцем».

Зазначимо, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відзначився цинічною заявою. Пєсков засумнівався у справжності кадрів, які потрапили до мережі, та закликав перевірити їхню достовірність.

Нагадаємо, ввечері 11 квітня проросійські ресурси поширили відео, на якому вбивають українського військового: живому чоловіку відрізали ножем голову. На відео – люди у військовій формі, які розмовляють російською та мають білу пов’язку, яка є одним із розпізнавальних символів окупантів. На руці чоловіка, якого закатували, є жовта пов’язка, яку зазвичай використовують для ідентифікації українські військові. На відео видно зелене листя, тож, імовірно, запис могли зробити певний період тому.

Крім того, журналісти американського видання CNN виявили ще одне відео, на якому, ймовірно, найманці ПВК «Вагнер» стратили двох українських військових. Відповідно до опису, на відео видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової бронемашини. Схоже, що у військових були відрізані ще й руки.