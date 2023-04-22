ЄС хоче заборонити транзит низки товарів через РФ – Bloomberg

Основна увага в пакеті, який розробляє Єврокомісія, приділятиметься тому, щоб закрити лазівки вже наявних обмежень

Обмеження стосуватимуться численних технологій та інших товарів, зокрема й кількох типів транспортних засобів

Європейський союз планує запропонувати заборону на транзит низки товарів через Росію в межах 11-го пакету санкцій, який зараз готується в Брюсселі. Про це повідомляє Bloomberg.

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Заборона на транзит стосуватиметься численних технологій та інших товарів, включно з кількома типами транспортних засобів. Однак не всі товари буде заборонено провозити транзитом через Росію на шляху до третіх країн.

«РФ вдалося обійти обмеження на кілька підсанкційних технологій. Торгові дані свідчать про те, що передові чіпи та інтегральні схеми, зроблені в ЄС та інших союзних країнах, поставляються до Росії через треті країни, включаючи Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан», – пише видання.

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Також інші звіти показали, що в деяких країнах ЄС, які межують із РФ, включно з Фінляндією та Естонією, спостерігається сплеск торгівлі з країнами Центральної Азії – ці товари часто проходять транзитом через Росію. Частина товарів залишається в РФ або реекспортується до неї з третіх країн.

Польща, Естонія та Литва домагалися, щоб ЄС ввів заборону на транзит через Росію товарів та технологій, які можуть використовуватися російською військовою, авіаційною та космічною промисловостями, а також товарів, які можуть сприяти зміцненню промислового потенціалу РФ.

Крім того, згідно з матеріалом Bloomberg, новий пакет санкцій може стосуватися танкерів та суден, які не включають навігаційні системи, що дозволяють відстежувати їх переміщення. Основна увага в пакеті, який розробляє Єврокомісія, приділятиметься тому, щоб закрити лазівки вже наявних обмежень, зокрема, компаніями з третіх країн.

Водночас співрозмовники видання зазначають, що нові санкції навряд чи будуть спрямовані проти «Росатому» – російської державної компанії з атомної енергетики.

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Один зі співрозмовників висловив очікування, що пакет заходів включатиме ще й санкції проти майже 30 осіб, а також додаткові обмеження щодо кількох фірм та організацій.

Напередодні американське видання Bloomberg також написало з посиланням на свої джерела, що США та союзники України обговорюють пряму заборону на більшу частину експорту до Росії.

Нагадаємо, що за повідомленням ЗМІ, Європейський союз не включатиме обмеження проти атомної сфери та алмазної індустрії Росії до наступного пакету санкцій.

Як повідомлялося, представники семи провідних світових держав розглядають запровадження майже повної заборони на експорт товарів до Росії.