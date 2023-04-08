КНДР провела випробування підводного бойового безпілотника: що стало причиною

Безпілотники призначені для потайного проникнення та нанесення атак у територіальних водах противника

Безпілотники призначені для потайного проникнення та нанесення атак у територіальних водах противника

Північна Корея знову провела випробування підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю. Це стало останнім у демонстрації сили проти США та Південної Кореї.

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Про це повідомляє Reuters.

Країна випробувала ще один вид безпілотного підводного дрона, що може нести ядерну зброю, під назвою «Haeil-2» через два тижні після того, як було розкрито інформацію про підводних безпілотників «Haeil-1», що в перекладі з корейської означає «цунамі».

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За попередньою інформацією, вони призначені для потайного проникнення та нанесення атак у територіальних водах противника.

Аналітики зазначають, що Північна Корея демонструє свої ядерні можливості проти Вашингтона та Сеула, які скептично ставляться до готовності КНДР розпочати серійне виробництво нових морських безпілотників.

Під час випробування системи підводної стратегічної зброї з 4 по 7 квітня, дрон подолав 1000 км під водою за 71 годину 6 хвилин і успішно вразив змодельовану ціль.

«Випробування чудово довели надійність системи підводної стратегічної зброї та її здатність до смертельної атаки», – заявили в КНДР.

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Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час зустрічі з вченими з інституту ядерної зброї наказав, щоб його країна збільшила виробництво ядерних матеріалів збройового класу, оскільки КНДР продовжує проводити нові випробування свого військового арсеналу.