Витік секретних даних: США розкрили сценарій війни на 2024 рік

США вважають, навіть якщо Україні вдасться відвоювати значну частину своєї території, то це все одно не вплине на проведення мирних переговорів

Переговори про припинення конфлікту малоймовірні протягом 2023 року за всіх розглянутих сценаріїв

Агресивна війна Росії проти України триватиме і в 2024 року. Жодна із сторін до того часу не зможе здобути перемогу. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на документи Пентагону, що були оприлюднені.

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Як зазначає видання, навіть якщо Україні вдасться відвоювати значну частину своєї території у російських загарбників, а також вийде завдати російським бійцям серйозних втрат, то це все одно не вплине на проведення мирних переговорів.

«Переговори про припинення конфлікту малоймовірні протягом 2023 року за всіх розглянутих сценаріїв», – йдеться в секретному документі.

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За словами журналістів, оцінка, заснована на ретельному вивченні США чисельності військ, озброєнь та спорядження кожної сторони, може надихнути критиків війни закликати великі держави наполягати на тому, щоб Київ та Москва досягли врегулювання та поклали край конфлікту.

Неназваний представник США заявив, що рішення про початок переговорів із Москвою залежить лише від президента України Володимира Зеленського.

У документі, як пишуть журналісти, також йдеться про те, до чого може призвести отримання Росією або Україною «вирішальної переваги» на полі бою. У випадку, якщо Росія завдасть значного удару по Україні та захопить нові території, Москва, швидше за все, «розмістить сили для досягнення подальших цілей, таких як зміна режиму в Києві».

Якщо ж, як повідомляється, перевага буде в України, то ЗСУ, ймовірно, проведуть ризикованіші наступальні операції для отримання додаткових вигод. У відповідь очікується, що Росія посилить якісь «нетрадиційні атаки», хоча застосування ядерної зброї залишається малоймовірним.

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Нагадаємо, видання The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Видання пише, що Пентагон уже розслідує, хто міг стояти за витоком документів.