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МЗС Румунії викликало посла РФ «на килим» через суперечки щодо румунського золота

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
МЗС Румунії викликало посла РФ «на килим» через суперечки щодо румунського золота
Посла викликали у зв’язку з «серією заяв російської сторони», які звучали останнім часом
фото: pixabay.com

Румунія відправила національну скарбницю до РФ за часів Першої світової війни, але значна їх частина досі не повернута

У неділю, 17 березня, МЗС Румунії викликало посла РФ Валерія Кузьміна через російські заяви з приводу румунського золота, вивезеного в Росію під час Першої світової війни. Про це йдеться у повідомленні МЗС країни.

Посла викликали у зв’язку з «серією заяв російської сторони», які звучали останнім часом. Бухарест передав послу «глибоке невдоволення румунської сторони щодо викривленого, урізаного та невідповідного способу розгляду, зокрема в публічній комунікації посольства РФ, важливих тем двостороннього значення, які походять з історичного минулого».

Раніше посольство Росії в Румунії у своєму Telegram-каналі закликало «окремі гарячі румунські голови» відмовитися від мрії повернути румунське золото. «Послу РФ було нагадано про необхідність повного і постійного включення в дипломатичну практику, в тому числі в частині дотримання відповідальної поведінки в публічній комунікації», – заявило МЗС Румунії.

14 березня Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС активізувати зусилля, аби домогтись від Росії повернення золота й об’єктів культурної спадщини, які вона вивезла на початку ХХ століття з території Румунії. Москва через прессекретаря Міністерства закордонних справ заявила, що борг Румунії перед Росією в 25 разів більший, а Дмитро Медведєв, віцепрезидент Ради безпеки Росії, перейшов до лайки і заявив, що «румуни не є нацією».

У 1916-17 роках, коли тривала Перша світова війна, Румунія відправила свою національну скарбницю до царської Росії для захисту на випадок окупації своєї території. Скарб складався з 91,5 тонни чистого золота, які були частиною резерву Національного банку Румунії, королівських коштовностей, рідкісних монет, а також товарів культурного та історичного значення: державних архівів, документів, дорогоцінних історичних рукописів, картин, рідкісних книг та колекції багатьох державних і приватних установ.

Після приходу до влади комуністичного режиму країна-агресорка захопила ці скарби і відмовилася їх повертати. Значна їх частина досі не повернута до Румунії.

Нагадаємо, глава Генштабу Румунії Влад Георгіце заявив, що Росія хоче напасти на Молдову, якщо переможе у війні проти України. Він підкреслив, що населення Румунії, як і все населення Європейського союзу, стурбоване російською загрозою. 

Теги: Дмитро Медведєв Румунія посольство парламент золото

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