Українська дипломатія в Африці. У Нігерії відбувся показ фільму «20 днів у Маріуполі»

«Ми не повинні мовчати після цього фільму, ми повинні говорити»

Фільм «20 днів в Маріуполі» вперше демонструвався у Західній Африці, а саме у столиці Федеративної Республіки Нігерія – Абуджі. У заході взяли участь представники української громади, іноземного дипломатичного корпусу, представники адміністративних та бізнес кіл Нігерії, нігерійські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кореспондент «Главкому» поспілкувався з надзвичайним і повноважним послом України в Нігерії Іваном Холостенком, та з організаторами показу фільму: представницею Торгово-промислової палати Оленою Надригайло й координаторкою проєкту Razom Cinema в США Поліною Бучак. Враженнями від фільму також поділився шведський урядовець в Нігерії та представниця нігерійського уряду.

«Наше завдання – показувати людям правду» – Іван Холостенко

Посол України в Нігерії Іван Холостенко розповів, що подібний захід – вже не перший за його каденції в Нігерії. Рівно рік тому посольство організовувало показ фільму «Суперсила» – документальної стрічки американського режисера Шона Пенна про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Проте на думку Холостенка, «20 днів у Маріуполі» – значно глибша робота, яка занурує у події перших днів великої війни:

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Світ повинен знати, що коїться у нашій державі, ми повинні розповідати, хто у цьому винен. Деколи, на жаль, ми можемо чути голоси, що Україна має припинити боротьбу. Коли я, наприклад, подібне чую від нігерійців – у мене завжди дуже проста відповідь. Я кажу: окей, ми згодні припинити це, але тільки після того, як зло буде покаране. Не ми починали цю війну, тож які тут ще можуть бути розмови про припинення, а головне – з ким?» – сказав Іван Холостенко.

На думку українського дипломата, такі заходи неабияк допомагають боротися із російською пропагандою. У планах Посольства – й надалі вести просвітницьку роботу, розповідати про злочини росіян проти людства, про геноцид українського народу.

Зліва на право: Тетяна Бучак, представниця української громади в Нігерії, Поліна Бучак, координаторка проєкту Razom for Ukraine, Іван Холостенко, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Нігерія з дружиною, Свейн Баера, посол Норвегії у Федеративній Республіці Нігерія фото: Polina Buchak

Як вдалося реалізувати ідею показу фільму в Нігерії

Демонстрація фільму відбулася завдяки співпраці Посольства України в Нігерії з Оленою Недригайло, представницею Торгово-промислової палати України в Нігерії та Поліною Бучак, українською продюсеркою, координаторкою проєкту Razom Cinema (від Razom For Ukraine) в Сполучених Штатах Америки.

Кореспондент «Главкому» поспілкувався з Поліною Бучак, українкою, яка прожила в Нігерії шість років, а зараз працює в Нью-Йорку керівницею кінопроєктів у фонді Razom for Ukraine. Такі ініціативи, як покази українського кіно, активно реалізуються у Штатах протягом останніх років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Поліни Бучак, один із напрямів роботи фонду полягає у тому, щоб запрошувати американців знайомитися з українською культурою через кіномистецтво. Тож, коли з’явився шанс організувати в Нігерії показ документальної стрічки про Маріуполь, Бучак об’єднала зусилля з українською громадою в Нігерії та посольством України.

«Ми обрали цей фільм, тому що саме він розповідає правду, чисту правду без фільтрів, без упередженості. Мстислав Чернов, Євгеній Малолєтка, Василіса Стапаненко (творці фільму — ред.) зробили вибір залишитися в Маріуполі, коли звідти вже поїхала вся преса. Це була їх місія розповісти, що там коїлось. Без них ми б ніколи не дізналися цієї правди, і тоді б Росія мала шанс перекрутити історію Маріуполя через свою пропаганду.

«20 днів у Маріуполі» створює простір, де ми можемо прийти всі разом і відчути. Так, ми вже мали ці емоції, коли бачили фото чи відеорепортажі з новин, але фільм це показує через нову, ширшу призму.

На одному з показів я познайомилася із Мстиславом Черновим та його командою, і через роботу фонду Razom for Ukraine приєдналася до зусиль дистрибʼюторів поширювати цей фільм в Америці. Нарешті, змогла його показати і тут, в Абуджі» – сказала Поліна Бучак.

Поліна Бучак, координаторка проєкту Razom for Ukraine з представниками нігерійського уряду та бізнесу фото: Polina Buchak

Представниця Торгово-промислової палати України в Нігерії Олена Недригайло розповіла, що цей показ – спільна робота української громади та Посольства України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми обрали кінотеатр, знайшли комунікатора з дистриб’ютором, щоб мати змогу офіційно показати цей фільм тут. Згодом навіть змінювали зал для показу, адже людей пообіцяло прийти значно більше, ніж ми очікували.

Громада українців у Нігерії – маленька, нас тут до 40 людей, але нас мають чути. Ми все здійснювали за принципом: робити все можливе там, де ми є. Якщо кожен українець там, де він зараз перебуває, буде на максимум робити все можливе, щоб розповісти про Україну – то про нас весь світ буде знати більше.

Історію вирішують особистості. На кожному місці можна знайти ресурси, щоб популяризувати українське і таким чином допомагати своїй країні» – сказала Олена Недригайло.

Іван Холостенко, Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Нігерія фото: Polina Buchak

фото: Polina Buchak

Враження від фільму

Після завершення показу у залі панувала тиша. Згодом посол Іван Холостенко вийшов до аудиторії та подякував усім не лише за їхню присутність, а й за те, що вони долучилися розділити цей вечір з Україною.

Емоції від фільму були такими сильними, що іноземним представникам було важко виразити свої враження словами.

Представниця Міністерства молоді та спорту Нігерії, Мері-Енн наголосила, що ця стрічка – можливість для кожного побачити, що насправді відбувалося в Україні:

«Коли бачиш ці всі докази, того, що було в України - це дуже сильно зачіпає. Мене найбільше вразила історія батьківства у фільмі, історії матерів, які рятували дітей. Те, що ми бачимо у засобах масової інформації – це лише загальна картинка. А у фільмі – ти бачиш момент, коли мати втрачає своє дитя на руках. Ми молимося і сподіваємося, що ця війна якомога швидше завершиться», – додала нігерійська представниця.

Фредрік Осберг, голова політичного і торговельного відділу Посольства Швеції в Республіці Нігерія поділився тим, що протягом фільму не міг стримати сліз від побаченого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Важко словами передати емоції, ви самі, думаю, розумієте. Ця сцена, як лікарі намагалися врятувати життя дитини, але безрезультатно. Те, як батьки відреагували на смерть сина… Люди, які знімали цей фільм – реальні герої», – зауважив представник Швеції.

фото: Polina Buchak

До другої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну по всьому світу відбуваються покази документального фільму, номінованого на Оскар – «20 днів в Маріуполі».

Документальна стрічка команди українських журналістів розповідає історію двадцяти днів, які Мстислав Чернов і його колеги провели в Маріуполі після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.