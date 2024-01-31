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Генштаб Румунії назвав країну, на яку Росія планує напасти після України

Христина Петренко
glavcom.ua
Генштаб Румунії назвав країну, на яку Росія планує напасти після України
Георгіце зазначив, що зараз усі європейські країни мають замислитися про підготовку населення до ймовірної агресії Путіна
фото з відкритих джерел

«Населення Румунії, як і все населення Європейського союзу, стурбоване російською загрозою»

Глава Генштабу Румунії Влад Георгіце заявив, що Росія хоче напасти на Молдову, якщо переможе у війні проти України. Про це повідомляє Europa Liberă.

Він підкреслив, що населення Румунії, як і все населення Європейського союзу, стурбоване російською загрозою. Глава румунського Генштабу закликав вжити заходів і бути готовими.

«Якщо Росія переможе в Україні, то головною мішенню стане Молдова. Ми станемо свідками напруженості на Західних Балканах. Я вважаю, що не можна втрачати жодної секунди», – зазначив він.

Георгіце додав, що зараз усі європейські країни мають замислитися про підготовку населення.

Нагадаємо, Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину. Окупанти заявили, нібито  F-16C ВПС країни завдав удару по об’єктах російських окупантів в Херсонській області.

Для роз’яснення ситуації румунському оборонному відомству для спростування заяви росіян вистачило усього трьох простих аргументів.

  • 86-ша авіабаза ВПС Румунії розташована не в місті Констанца, а біля міста Борча;
  • румунські ВПС взагалі не мають у своєму складі літаків модифікації F-16C, вони використовують F-16 модифікацій A/B, модернізованих до стандартів MLU 5.2 та MLU 6.5;
  • у заявлений росіянами період літаки F-16 румунських ВПС не виконували польоти взагалі.

Раніше повідомлялось, що заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що Румунія готова збивати російські дрони, якщо вони становитимуть для країни загрозу. Зазначається, що на тлі постійних атак Росії на українські порти на Дунаї Румунія розмістила в районі дельти Дунаю близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи.

До слова, лідер румунської партії AUR Клаудіу Тарзіу заявив про необхідність використати «великі імперії», які воюють одна з одною, щоб відновити та зберегти Румунію. Під відновленням Тарзіу має на увазі анексію українських територій, зокрема Бессарабії, Буковини та Закарпаття. 

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Теги: конфлікт Румунія Молдова росія

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