Європарламент ухвалив резолюцію, яка вимагає від Росії повернути Румунії її золото

Європарламент привітав значні зусилля ЄС щодо захисту національної, культурної та історичної спадщини

Росія не повернула Румунії її національне надбання в повному обсязі, що є порушенням міжнародних норм і звичаїв.

Про це повідомляє Європейський парламент.

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У резолюції, яка була прийнята у четвер члени Європарламенту відзначають, що, незважаючи на кілька дипломатичних спроб після Першої світової війни, національне надбання Румунії, відправлене в Росію в період з 1916 до 1917 року на зберігання, так і не було повністю повернуте Росією.

«Це безпрецедентний міжнародний випадок незаконного привласнення золотих запасів і об'єктів спадщини, що являє собою постійну стурбованість румунського суспільства», – заявили депутати Європарламенту.

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Європарламент привітав значні зусилля ЄС щодо захисту національної, культурної та історичної спадщини.

Депутати закликають Європейську комісію та Європейську службу зовнішніх справ включити питання реституції національної спадщини Румунії до порядку денного відносин між ЄС та Росією, «щойно регіональний контекст дозволить відновити політичний діалог між сторонами».

У 1916-17 роках, коли тривала Перша світова війна, Румунія відправила свою національну скарбницю до царської Росії для захисту на випадок окупації своєї території.

Скарб складався з 91,5 тонни чистого золота, які були частиною резерву Національного банку Румунії, королівських коштовностей, рідкісних монет, а також товарів культурного та історичного значення, таких як державні архіви, документи, дорогоцінні історичні рукописи, картини, рідкісні книги та колекції багатьох державних і приватних установ.

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Після приходу до влади комуністичного режиму Росія захопила ці скарби і відмовилася їх повертати. Значна їх частина досі не повернута до Румунії.

Нагадаємо, після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря» в Амстердамі, повернулися до України.