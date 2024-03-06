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«Бельгія з'явилася на карті завдяки Росії» – Путін здивував новою заявою

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Бельгія з'явилася на карті завдяки Росії» – Путін здивував новою заявою
За словами Путіна, теорія про «створення Бельгії за підтримки Росії» відома абсолютно всім
фото: скріншот відео

Путін наголошує, що Росія має з багатьма країнами світу позитивну передісторію відносин

Бельгія, як незалежна держава, з'явилася значною мірою завдяки Росії, заявив президент РФ Володимир Путін. Про це він сказав на зустрічі з учасниками Всесвітнього фестивалю молоді.

«Бельгія значною мірою з'явилася на карті світу як незалежна держава у тому числі значною мірою завдяки Росії та позиції Росії. Але це сьогодні вже не має значення», – сказав президент країни-агресорки РФ Путін.

При цьому, додав Путін, велике значення полягає в тому, що Росія «має з багатьма країнами світу свою передісторію відносин і, як правило, вона несе позитивний характер».

Нагадаємо, Медведєв озвучив головне бажання Путіна у війні.

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що для «досягнення цілей СВО» російським військам доведеться дійти до Києва. В інтерв’ю російським ЗМІ він повідомив, що це має статися «якщо не зараз, то за якийсь час».

До слова, російський диктатор Путін заявив, що для захоплення Києва потрібна нова мобілізація. Про те, що він не залишив мрії про захоплення української столиці, він сказав на зустрічі із російськими воєнкорами.

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Теги: переговори диктатор президент мобілізація держава Бельгія путін Дмитро Медведєв росія

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