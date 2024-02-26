Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО

Угорщина була єдиною країною НАТО, яка до сьогодні не ратифікувала заявку Швеції на членство в Альянсі

Формально процес ратифікації завершиться після того, як ратифікаційний протокол підпише президент Угорщини

Парламент Угорщини ратифікував вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомляє Index.

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За ратифікацію протоколу про вступ Швеції в НАТО проголосували 188 депутатів угорського парламенту, проти виступили шестеро.

Угорщина була єдиною країною НАТО, яка до сьогодні не ратифікувала заявку на членство, що погіршило її відносини зі США і викликало занепокоєння серед союзників.

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Формально процес ратифікації завершиться після того, як ратифікаційний протокол підпише президент Угорщини й він буде опублікований в офіційному віснику. Це, як очікується, відбудеться протягом наступного тижня.

Угорщина, як відомо, була останньою країною-членом НАТО, яка не погоджувала вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Тривалий час Будапешт стверджував, що підтримує вступ Швеції та буде «не останнім», хто його схвалить. На практиці ж ратифікація в угорському парламенті сталась пізніше, ніж навіть у Туреччині, яка до останнього активно критикувала Швецію через недостатню «боротьбу з тероризмом».

Як повідомлялося, на вимогу опозиційних партій парламент Угорщини мав зібратися для розгляду ратифікації заявки Швеції про вступ до НАТО.

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Раніше стало відомо, що члени Великих національних зборів Туреччини схвалили проєкт закону, який передбачає ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Голосування відбулося під час засідання парламентської генасамблеї. З 346 депутатів за ініціативу висловилися 287, 55 депутатів були проти, і чотири парламентарі вважали за краще утриматися. Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган. Тепер Угорщина залишається останньою країною, яка не схвалила вступ Швеції в НАТО.

Протокол про прийняття Швеції до Альянсу на ратифікацію до парламенту направив 23 жовтня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Генсек НАТО Єнс Столтенберг припускав, що скандинавська країна остаточно стане членом блоку не пізніше кінця листопада, але питання досі не вирішене.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.

Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.