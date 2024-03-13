Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон, Шольц та Туск готують зустріч у Берліні щодо України – Politico

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Макрон, Шольц та Туск готують зустріч у Берліні щодо України – Politico
Раніше Макрон та Шольц сильно розходилися в думках щодо військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Лідери планують, що зустріч має стати демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли розбіжності щодо України перейшли у відкриту ворожнечу

15 березня президент Франції Емманюель Макрон відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб зменшити напруженість навколо України. До зустрічі долучиться прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це пише Politico.

Зазначається, що лідери планують, що ця зустріч має стати демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли розбіжності щодо України перейшли у відкриту ворожнечу. 

Натомість Туск долучиться до французького та німецького лідерів пізніше того самого дня.

Це буде перша зустріч у рамках «Веймарського трикутника», формату діалогу між трьома країнами, відтоді як Туск знову став прем'єр-міністром Польщі. 

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон закликав парламент висловити свою думку щодо надання військової підтримки Україні. Таким чином він намагається привернути увагу до позиції французьких ультраправих щодо Росії. Макрон прагне розкрити «прихильників Путіна» серед обох палат парламенту. На думку аналітиків, Макрон хоче нагадати виборцям про минулу близькість Марін Ле Пен до диктатора Путіна, таким чином зменшивши різке зростання її рейтингу. За результатами опитувань, ультраправа партія «Національне об'єднання» (RN) Ле Пен випереджає партію Макрона «Відродження».

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц сильно розходяться в думках щодо військової допомоги Україні. Конфлікт між союзниками України відбувається у складний момент її кампанії з відсічі російському вторгненню. У зв’язку з тим, що європейські країни не виконують зобов’язань щодо артилерії, а життєво важлива допомога США затримується в Конгресі, українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа. 

Читайте також: Візит Туска і Дуди до США: стало відомо, що стане темою зустрічі в Білому домі
Теги: Україна війна Олаф Шольц парламент Берлін президент Еммануель Макрон Дональд Туск міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на кордоні
Те, що для нас страшний гріх, для поляків – дрібне правопорушення. І ось чому
13 лютого, 17:58
Ворог намагався просунутись північніше та південніше села Богданівка – поки безуспішно, ЗСУ тримають оборону
Бої української армії проти росіян на Сході: нові виклики та загрози
6 березня, 14:54
«Історія здатна навчити»
Миротворці у рясах зрадників
29 лютого, 08:33
Меморандум про створення спільного підприємства було підписано в присутності міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина та посла України в Німеччині Олексія Макеєва
Найбільший в Європі виробник боєприпасів відкриє завод в Україні
17 лютого, 22:30
На відміну від європейських політиків, у Росії депутати та офіційні особи утримуються від коментарів
Смерть Навального. Як відреагував світ?
16 лютого, 15:48
Україна повернула тіла 58 загиблих героїв
Україна повернула тіла 58 загиблих героїв
16 лютого, 13:18
Винищувачі F-16 можуть з'явитися на озброєнні ЗСУ вже у червні
Коли Україна отримає F-16? ЗМІ назвали місяць
18 лютого, 12:09
Німці висловили скепсис щодо перемоги України
Ймовірність перемоги України у війні: німці висловили свою думку
23 лютого, 16:11
26 лютого у столиці проводилося тестування системи оповіщення про тривогу
На Київщині лунатиме сигнал тривоги: влада назвала причину
28 лютого, 11:08

Політика

Порушення санкцій проти Росії. Перша країна Європи розпочала судову тяганину
Порушення санкцій проти Росії. Перша країна Європи розпочала судову тяганину
Німеччина вирішила привести до ладу всі ракети Taurus
Німеччина вирішила привести до ладу всі ракети Taurus
Услід за Зеленським до Туреччини приїде Путін? Ердоган озвучив ймовірні дати
Услід за Зеленським до Туреччини приїде Путін? Ердоган озвучив ймовірні дати
Макрон, Шольц та Туск готують зустріч у Берліні щодо України – Politico
Макрон, Шольц та Туск готують зустріч у Берліні щодо України – Politico
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
Путін повідомив, за яких умов готовий застосувати ядерну зброю
Путін повідомив, за яких умов готовий застосувати ядерну зброю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
У Росії впав літак. На борту було 12 людей (відео)
11K
Шольц прокоментував ідею обміну Taurus на Storm Shadow
7840
Прорив кордону біля Білгорода: Розвідка повідомила, звідки у добровольців зброя
7182
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
7048
Обман пенсіонерів. Ізраїль показав приклад Україні, як треба боротися із шахраями
6301
Мама приїхала з передової до сина на день народження: зворушливе відео

Новини

Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Сьогодні, 06:45
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Вчора, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua