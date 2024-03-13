Макрон, Шольц та Туск готують зустріч у Берліні щодо України – Politico

Раніше Макрон та Шольц сильно розходилися в думках щодо військової допомоги Україні

Лідери планують, що зустріч має стати демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли розбіжності щодо України перейшли у відкриту ворожнечу

15 березня президент Франції Емманюель Макрон відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб зменшити напруженість навколо України. До зустрічі долучиться прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це пише Politico.

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Зазначається, що лідери планують, що ця зустріч має стати демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли розбіжності щодо України перейшли у відкриту ворожнечу.

Натомість Туск долучиться до французького та німецького лідерів пізніше того самого дня.

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Це буде перша зустріч у рамках «Веймарського трикутника», формату діалогу між трьома країнами, відтоді як Туск знову став прем'єр-міністром Польщі.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон закликав парламент висловити свою думку щодо надання військової підтримки Україні. Таким чином він намагається привернути увагу до позиції французьких ультраправих щодо Росії. Макрон прагне розкрити «прихильників Путіна» серед обох палат парламенту. На думку аналітиків, Макрон хоче нагадати виборцям про минулу близькість Марін Ле Пен до диктатора Путіна, таким чином зменшивши різке зростання її рейтингу. За результатами опитувань, ультраправа партія «Національне об'єднання» (RN) Ле Пен випереджає партію Макрона «Відродження».

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц сильно розходяться в думках щодо військової допомоги Україні. Конфлікт між союзниками України відбувається у складний момент її кампанії з відсічі російському вторгненню. У зв’язку з тим, що європейські країни не виконують зобов’язань щодо артилерії, а життєво важлива допомога США затримується в Конгресі, українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа.