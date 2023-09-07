На саміті G20 Африканському союзу буде надано членство нарівні з ЄС – Bloomberg

На початку травня під час візиту до штаб-квартири Африканського союзу в Ефіопії канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із закликами до блоку стати постійним членом G20

Постійне членство Африканському союзу, який налічує 55 країн, у «Двадцятці» надасть йому такий самий статус, як у ЄС.

G20 погодилася надати статус постійного члена Африканському союзу. Очікується, що про це буде оголошено під час саміту G20 в Індії цими вихідними, пише Bloomberg.

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Постійне членство Африканському союзу, який налічує 55 країн, у «Двадцятці» надасть йому такий самий статус, як у ЄС. Зараз Африканський союз має статус «запрошеної міжнародної організації».

За словами джерел, це частина прагнення надати африканським країнам сильніший голос з глобальних проблем, таких як зміна клімату і борг ринків, що розвиваються, особливо у зв'язку з тим, що ринки так званого Глобального Півдня починають відігравати помітнішу роль у світових справах.

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Агентство зазначає, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який приймає саміт G-20, зробив своїм пріоритетом надання Африканському союзу повноправного членства. Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні також була серед тих, хто виступав за членство АС у G-20 на саміті G7 у Японії.

На початку травня під час візиту до штаб-квартири Африканського союзу в Ефіопії канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із закликами до блоку стати постійним членом G20, щоб надати йому більше впливу в зусиллях з розв'язання глобальних проблем.

Bloomberg зазначає, що ЄС планує скористатися відсутністю Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна на саміті «Двадцятки», щоб активізувати свою роботу з країнами Глобального Півдня. Лідери ЄС планують провести зустріч високого рівня з африканськими лідерами на полях саміту G20.

Зустріч Європа-Африка включатиме обговорення наслідків війни Росії проти України для глобальної продовольчої безпеки на тлі відмови Путіна повернути Росію до Чорноморської зернової ініціативи. Інші теми включають зусилля щодо реформування глобальної фінансової архітектури, покращення умов для приватних інвестицій та інфраструктурних проєктів в Африці, а також ситуацію в регіоні Сахель.

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«Група двадцяти» (G20) – це міжнародна організація, членами якої є 19 найбільших економік світу та Європейський союз. Вона була створена у 1999 році для обговорення та співпраці з питань світової економіки та фінансів.

Раніше повідомлялося, що Президент США Джо Байден у вересні візьме участь у саміті «Великої двадцятки» в Індії, де проведе низку зустрічей.