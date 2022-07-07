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    Коли закінчиться війна: свіжий прогноз Арестовича

    Російська армія на окремих ділянках фронту уже немає сил та ресурсів для боротьби - Коли закінчиться війна: свіжий прогноз Арестовича
    Російська армія на окремих ділянках фронту уже немає сил та ресурсів для боротьби
    фото: Генштаб

    Окупантам потрібно зосереджувати війська, знімаючи їх з інших ділянок фронту

    Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна в Україні точно завершиться впродовж 2,5 року. Якщо йдеться про активні бойові дії, то їхні терміни завершення – більш оптимістичні, впевнений Арестович. Такий новий прогноз Арестович зробив під час розмови з російським адвокатом, правозахисником та журналістом Марком Фейгіним у середу, 6 липня.

    «За 2,5 року ми розберемося з цією проблемою. З активними бойовими діями, я думаю, ще швидше. Ще раз повторю важливу думку. Російська армія втратила можливості в Україні досягати хоч якихось завдань. Втративши ці можливості, армія РФ зосередила 50% від усього угрупування.

    Так саме зосередження та переїзд – це дуже великі витрати, проблеми, втрати та час. Час, коли йде західне озброєння, і ми створюємо резерви», – сказав Арестович.

    Радник голови Офісу президента зауважив, що російська армія на окремих ділянках фронту уже немає сил та ресурсів для боротьби.

    «Нюанс такий, раніше вони могли на окремих напрямках боротися, їм вистачало сил та ресурсів. Зараз їм потрібно зосереджувати війська, знімаючи їх з інших ділянок фронту. Це дуже погана, безперспективна війна для них», – підкреслив він.

    Нагадаємо, ЗСУ просуваються на кількох напрямках: президент про успіхи на фронті (відеозвернення).

    Також президент заявив, що втрати окупантів зростатимуть: потужно працює західна артилерія ­­­.

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    Теги: росія окупанти армія війна Україна озброєння окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Коли закінчиться війна: свіжий прогноз Арестовича