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«НАТО де-факто влізло в український конфлікт»: речник Путіна відзначився гучною заявою (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«НАТО де-факто влізло в український конфлікт»: речник Путіна відзначився гучною заявою (відео)
Потенціал РФ дозволяє продовжувати спецоперацію і за цих умов
фото: AP Images

Російська сторона переконує, що НАТО нібито де-факто «влізло в український конфлікт»

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що НАТО «де-факто влізло в український конфлікт» і «істотно ускладнює ситуацію», але це жодним чином не впливає на мету РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, за його словами, підтримка України з боку Альянсу вимагає від Росії «внутрішньої економічної та іншої мобілізації". Він також повідомив, що так звана «спеціальна військова операція» продовжується і буде доведена до кінця.

Також Пєсков додав, що допомога НАТО Україні суттєво ускладнює ситуацію, але потенціал РФ дозволяє продовжувати спецоперацію і за цих умов.

Нагадаємо, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. 

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів

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Теги: росія НАТО війна Україна Дмитро Пєсков

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