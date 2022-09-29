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Росією котиться хвиля підпалів військкоматів. Горить у Новосибірську

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росією котиться хвиля підпалів військкоматів. Горить у Новосибірську
У вікна були кинуті пляшки із запальною сумішшю
фото ілюстративне

Російська влала заявила про затримання підозрюваного у підпалі військкомату

Уранці 29 вересня сталася чергова пожежа в одному з військкоматів у Росії. Про це повідомляє «Интерфакс».

«29 вересня о 6:25 була здійснена спроба здійснити підпал військового комісаріату по Кіровському та Ленінському районах міста Новосибірськ. У два вікна були кинуті пляшки із запальною сумішшю, що викликали загоряння площею 0,5 кв. м із зовнішнього боку, яке було оперативно ліквідовано», – розповів військовий комісар Новосибірської області Євген Кудрявцев.

Зазначається, що майно та приміщення військкомату не постраждали, підозрюваного затримано, проводяться слідчі заходи.

Це вже не перший випадок підпалу військкомату у РФ. Так, у ніч на 26 вересня у Волгоградській області, місто Урюпинськ, спалахнула будівля військкомату.

Раніше, 21 вересня, в російському обласному центрі Нижній Новгород було скоєно спробу підпалу будівлі військкомату. У ніч на 22 вересня в Тольятті також було підпалено двері та ґанок будівлі адміністрації міста на Білоруській вулиці. 

Ще один такий випадок стався в місті Кіровськ. Там невідомі активісти зробили у стіні дірку і просунули туди трубку, прикріплену до підвішеної каністри з пальним. Підпал не викликав зайвого шуму, а самі палії отримали час на те, щоб сховатися. Вогонь знищив частину кабінету та цифрові носії інформації.

За підрахунками видання «Медіазона», від початку оголошення часткової мобілізації в Росії підпалили десятки військкоматів.

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Теги: пожежа війна росія мобілізація

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