«Могилізація». У РФ бракує вчителів, їх везуть на війну 

Кремль не хвилює освіта дітей, їм треба гарматне м'ясо

Тисячі російських школярів залишилися без викладачів

З початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються. У деяких школах не вистачає 80% педагогічного складу, причому їдуть і вчителі, і вчительки. Про це пише російське видання «Верстка».

Приватні школи опиняються на межі закриття. Забирають навіть заслужених учителів. На запит Держдуми зробити для вчителів бронь, міноборони Росії відповіло відмовою.

Голова російської профспілки «Учитель» Юрій Варламов каже, що в деяких школах ситуація стала критичною – викладати просто нема кому. Іноді з розкладу зникають цілі предмети.

З початку мобілізації з'явився новий вид звернень до чиновників – колективні листи дітей та батьків із проханням дати відстрочку вчителю. Звернення складаються так, щоб їх могли підхопити пропагандисти – тобто дії влади та так звана «спецоперація» у них не засуджуються. Вчителі та діти змушені так діяти, щоб допомогти педагогам.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Нагадаємо, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинуло приблизно 700 тис. людей.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.