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Польща направить Україні третій пакет енергетичної допомоги

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Польща направить Україні третій пакет енергетичної допомоги
фото з відкритих джерел

Найближчими днями нове польське енергетичне обладнання вже буде в Україні

Найближчими днями Польща надасть Україні третій пакет обладнання, яке необхідне для відновлення енергетичного сектора нашої країни. Про це під час засідання комісії Сейму з національної оборони  повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, передає Укрінформ.

«Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України», – заявив Вавжик, додавши, що польські енергетичні компанії вже організовують постачання в Україну обладнання, яке допоможе забезпечувати життєдіяльність енергетичного сектора країни.

Він нагадав, що перший пакет надійшов до України з Польщі наприкінці листопада, другий – наприкінці грудня. Більшу частину допомоги було доправлено на Хмельницьку АЕС.

За словами заступника, Польща є координатором серед країн Євросоюзу у справі підтримки України в енергетичній сфері. Він також нагадав, що 26 січня в Польщі відкрився енергетичний хаб, завдяки якому ЄС надаватиме нашій країні відповідну допомогу.

Нагадаємо, що 7 лютого США передали Україні пересувну газотурбінну електростанцію. Ця допомога дозволить Україні збільшити постачання електроенергії до житлових будинків, лікарень, шкіл, об’єктів критичної інфраструктури і не тільки, йдеться в повідомленні.

Раніше «Главком» писав, що в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси. 

До слова, окупація електростанцій та пошкодження більшості ТЕС не дозволяють Україні виробляти необхідну кількість електроенергії.

Теги: Польща енергетика електроенергія

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