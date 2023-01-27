Скільки танків отримає ЗСУ від країн Заходу

Український дипломат нарахував 321 одиницю важкої техніки

Міжнародні партнери України, частина з яких цього тижня зробила гучні заяви про надання вітчизняним військовим техніки, загалом передадуть на потреби нашої армії 321 важкий танк. Про це в інтерв’ю французьким журналістам заявив посол України у Франції Вадим Омельченко, повідомляє Reuters.

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«Станом на сьогодні, численні країни офіційно підтвердили свою згоду на поставку Україні 321 важкого танка», – сказав він.

Дипломат не став деталізувати, яку кількість техніки надасть та чи інша країна. Але акцентував на необхідності прискорити поставки. «Умови доставки відрізняються для кожного випадку, і нам потрібна ця допомога якнайшвидше», — підкреслив Вадим Омельченко.

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Нагадаємо, що у середу, 25 січня Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2. Передбачається, що на першому країна надасть нам роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Також Німеччина схвалила реекспорт танків Leopard 2 в Україну з країн-партнерів.

Того ж дня президент США Джо Байден офіційно оголосив про передачу Україні 31 одиниці бойових танків Abrams M1.

Пізніше Канада заявила, що надасть Україні чотири танки Leopard 2. При цьому офіційні представники допустили можливість додаткових постачань.

У п’ятницю, 27 січня, прем’єр-міністр уряду Польщі Матеуш Моравецький розповів, що його країна готова передати Україні 60 танків PT-91 та 14 танків Leopard.

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Як повідомив президент України Володимир Зеленський, наразі танкова коаліція налічує 12 держав світу.