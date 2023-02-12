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Дуда пояснив, що означатиме напад Росії на Польщу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дуда пояснив, що означатиме напад Росії на Польщу
Президент Польщі зауважив, що його країна зробила все, щоб вступити до НАТО
фото з відкритих джерел

 Дуда: «Сьогодні ми будуємо спільну безпеку, один за всіх, все за одного»

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, у разі нападу Росії на Польщу цей крок оцінювався б як напад РФ на НАТО. Про це Дуда сказав в інтерв'ю газеті Le Figaro.

«Будь ласка, не забувайте, що напад Росії на Польщу буде нападом Росії на НАТО. Коли 2001 року Сполучені Штати зазнали нападу, всі союзники стали на бік американців і боролися з терористами. Ми вважаємо, що якби стався напад на країну НАТО, хоч би яким він був, відповідь була б сама собою: швидкою і рішучою», – відповів Дуда на запитання, чи уявляє він можливу атаку Росії на Польщу.

Президент Польщі зауважив, що його країна зробила все, щоб вступити до НАТО, «саме для того, щоб отримати гарантію зі статті 5 Договору».

«Справа не лише в словах. Сьогодні з посиленою присутністю НАТО на східному фланзі на нашій землі перебуває майже 10 тисяч американських солдатів. Польща розширює оборонні можливості. Ми купуємо озброєння... Сьогодні ми будуємо спільну безпеку, один за всіх, все за одного», – сказав Дуда і додав, що прихід російських військових означає смерть, жорстокість, нещадну боротьбу.

Нагадаємо, Анджей Дуда закликав західних партнерів якнайшвидше надати військову техніку, інакше Україна може зазнати поразки у протидії російському вторгненню.

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Теги: Польща смерть напад Анджей Дуда озброєння росія війна

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