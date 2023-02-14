ЄС розчарував Польщу новими санкціями проти РФ

Офіційна Варшава очікувала на більш серйозні обмеження для країни-агресора, зокрема, в енергетичній сфері

Польща розчарована початковою пропозицією 10-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє RMF FM, посилаючись на заяву, яку зробив посол цієї країни в ЄС Анджей Садось.

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«Це нижче наших очікувань», — сказав він. Серед іншого, Варшава не задоволена тим, що обмеження не передбачають санкцій проти компанії «Росатом», що було важливою вимогою України, яку в цій вимозі підтримувала Польща.

Ще одна серйозна претензія - відсутність у новому пакеті санкцій за примусове усиновлення українських дітей. Також немає там головної польської вимоги, яка стосувалася виключення «Газпрому» з системи UER.

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За словами посла, здивування викликає і відсутність заборони на імпорт російських діамантів. Головним «захисником» цієї позиції була Бельгія, але попередньо вона нібито погодилася на введення таких обмежень.

За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, нові заборони на торгівлю мають коштувати Росії 10 млрд євро. Але журналісти RMF FM зазначають, що цей розрахунок зроблений у цінах 2021 року. Тож реальні втрати можуть сильно відрізнятися від прогнозованих.

Нагадаємо, що Європейський Союз може ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії вже наступного тижня.