НАТО заявило, що що лише Україна має право вирішувати долю своїх територій на переговорах із Росією

Стрінгер: Те, чого Україна змогла досягти завдяки уяві, інноваціям та волі, є неймовірним, і ми повинні це віддати належному

У НАТО сумніваються в серйозності намірів Москви заключити мир

Заступник верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Джон Стрінгер наголосив, що питання суверенної території України під час переговорів із Росією можуть вирішувати виключно самі українці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю виданню Euronews.

Відповідаючи на запитання про можливий тиск на Київ щодо відмови від частини Донецької та Луганської областей, генерал підкреслив, що доля територій є абсолютним питанням виключно українців. Він також запевнив, що цілі України щодо припинення вогню залишаються для Альянсу першочерговими.

Коментуючи переговорний процес в Абу-Дабі, Стрінгер зазначив, що НАТО представлене на зустрічах високопосадовцями – зокрема, там присутній головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, який бере участь у діалозі як командувач Європейського командування США для консультування американських лідерів. Водночас у НАТО сумніваються в серйозності намірів Москви, оскільки наразі майже немає ознак того, що Володимир Путін відмовився від максималістських вимог зразка 2022 року.

Окремо генерал високо оцінив українські удари по російських нафтопереробних заводах, попри те, що Дональд Трамп раніше закликав Київ відмовитися від цієї стратегії через побоювання зростання цін на енергоносії. На переконання Стрінгера, союзники мають віддати належне успіхам України, адже такі атаки завдають прямих збитків російському керівництву, чиї розрахунки нав'язати Європі нову архітектуру безпеки ще на початку 2022 року зазнали краху.

Як відомо, НАТО розпочало підготовку до найбільшого за останні 20 років перегляду військового планування, який передбачає зосередження оборонних ресурсів на стримуванні Росії. Альянс розглядає можливість скорочення вимог до резервних сил для операцій за межами Європи, щоб посилити готовність до масштабного військового конфлікту на європейському континенті.