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Росія обмежила продаж бензину: на АЗС виведено Росгвардію

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія обмежила продаж бензину: на АЗС виведено Росгвардію
Росгвардія слідкуватиме за дотриманням обмежень на АЗС
фото: росЗМІ

Паливні ліміти запроваджують у декількох регіонах РФ, а в Нижньогородській області до контролю за ситуацією залучили силовиків

У Росії запроваджено обмеження на продаж бензину на тлі проблем із постачанням пального. Зокрема, мережа АЗС «Роснефти» встановила ліміти на відпуск бензину, а в окремих регіонах за дотриманням обмежень стежать представники Росгвардії та поліції. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

«Роснефть» запровадила обмеження на своїх заправках у різних регіонах країни. За інформацією Міністерства економічного розвитку Забайкальського краю, оприлюдненою в соцмережі Max, водіям дозволяють придбати до 30 літрів бензину в містах і до 50 літрів на трасах.

Подібні заходи діють і в інших регіонах РФ. Зокрема, в Карелії влада повідомляла про ліміти на продаж бензину та дизельного пального, а також заборону відпускати пальне в каністри.

Окремі посилені заходи запровадили в Нижньогородській області. Там встановили ліміт у 40 літрів бензину на один автомобіль, заборонили продаж пального в каністри та обмежили його відпуск автомобілям із реєстрацією в інших регіонах на заправках поблизу кордонів області. До чергувань на АЗС залучили Росгвардію та волонтерів, які мають стежити за дотриманням установлених правил.

Тим часом у ніч проти 9 листопада безпілотники атакували промислову зону міста Кириши Ленінградської області, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – КИНЕФ. Губернатор Олександр Дрозденко підтвердив удар по промисловій зоні. Водночас OSINT-аналітики ASTRA за відеозаписами підтвердили пожежу на території нафтопереробного підприємства.

Киришський НПЗ належить компанії «Сургутнефтегаз» і є одним із ключових підприємств російської нафтопереробної галузі. Його потужність оцінюють приблизно у 20–21 млн тонн нафти на рік.

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Теги: війна бензин росія АЗС

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