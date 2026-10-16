Луцьк залишився без електропостачання. Місцева влада розповіла про ситуацію в місті

Через знеструмлення зупинився електротранспорт, виникли проблеми з водою, а критично важливі об'єкти перейшли на резервне живлення

У Луцьку другу добу зберігається складна ситуація з електропостачанням. Місцева влада закликала жителів підготуватися щонайменше до 24 годин без електроенергії, хоча не виключила швидшого відновлення світла. Водночас у місті продовжують працювати лікарні та комунальні служби, а через низький тиск у водопровідній мережі на верхніх поверхах багатоповерхівок можливі перебої з водою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву секретаря Луцької міської ради Андрія Разумовського.

За словами посадовця, ситуація в місті залишається непростою. Після завершення повітряної тривоги відповідні служби отримали можливість оцінити стан електропостачання та визначити подальші дії для його відновлення.

Разумовський висловив сподівання, що електроенергію вдасться повернути найближчим часом. Водночас він наголосив на необхідності завчасної підготовки до тривалого відключення.

«Будемо сподіватися, що найближчим часом світло відновлять, але я думаю, що треба готуватися на 24 години щонайменше, щоб бути готовим», – зазначив секретар міськради.

Посадовець підкреслив, що електропостачання можуть відновити й раніше. Однак він попросив мешканців врахувати можливість тривалішої відсутності світла та відповідно підготуватися.

Окремо секретар міськради розповів про роботу систем водопостачання та водовідведення. За його словами, каналізація функціонує, а вода продовжує надходити до міських об'єктів.

Водночас через низький тиск у водопровідній мережі жителі верхніх поверхів багатоквартирних будинків можуть зіткнутися з відсутністю води. «Всі каналізаційні стоки працюють, вода подається на всі об'єкти, тільки вона подається з низьким тиском, тому на поверхах вище 2-3 поверха можлива відсутність води», – пояснив Разумовський.

У зв'язку із цим він порадив мешканцям звертатися до сусідів та голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. За його словами, у будинках мали встановити спеціальні крани, які дозволяють набирати воду за умов недостатнього тиску.

Попри відсутність електропостачання, критично важливі об'єкти міста продовжують функціонувати. Зокрема, лікарні, котельні, водоканал та інші комунальні служби працюють завдяки генераторам.

Разумовський наголосив, що міська влада підтримує роботу необхідної інфраструктури, щоб забезпечити надання основних послуг населенню.

Водночас через знеструмлення в Луцьку припинив роботу електротранспорт. Його рух залишатиметься обмеженим до відновлення електропостачання. «Електротранспорт поки не працює, поки не відновиться електропостачання, тому зверніть увагу», – повідомив посадовець.

Ще одним питанням стало можливе відкриття пунктів незламності. За словами Разумовського, відповідне рішення ухвалять, якщо ситуація з електропостачанням не покращиться. Такі пункти можуть стати додатковою підтримкою для мешканців у разі тривалої відсутності електроенергії.

Окремо посадовець звернув увагу на необхідність забезпечення стабільного мобільного зв'язку. Він зазначив, що оператори мають підтримувати роботу базових станцій, оскільки зв'язок залишається важливим засобом комунікації під час надзвичайної ситуації.

За словами секретаря міськради, представники місцевої влади постійно контактують із військовою адміністрацією. Також у міській раді вже провели робочу нараду для координації подальших дій.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня російські терористи атакували Волинську область. У Маневичах постраждало приватне підприємство.