НАТО підготувало масштабний перегляд військових планів через загрозу Росії

Альянс планує відмовитися від одного з принципів військового планування, який діяв протягом останніх двох десятиліть

НАТО розпочало підготовку до найбільшого за останні 20 років перегляду військового планування, який передбачає зосередження оборонних ресурсів на стримуванні Росії. Альянс розглядає можливість скорочення вимог до резервних сил для операцій за межами Європи, щоб посилити готовність до масштабного військового конфлікту на європейському континенті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За інформацією видання, яке посилається на чотирьох дипломатів НАТО, ознайомлених із проєктом документа, представники всіх 32 держав-членів Альянсу розпочали переговори щодо перегляду цільових показників військових можливостей. Вони визначатимуть, які сили, озброєння та військову техніку союзники повинні підготувати на випадок збройного конфлікту, а також обсяги фінансування відповідних зобов'язань.

Ключова зміна стосується підходу до розподілу оборонних ресурсів. Нинішня система передбачає, що держави НАТО повинні одночасно забезпечувати готовність до масштабної війни в Європі та проведення кількох менших операцій із врегулювання криз за межами континенту.

Згідно з проєктом документа, Альянс планує відмовитися від необхідності одночасно готувати сили для обох сценаріїв. Натомість військове планування передбачатиме концентрацію ресурсів на одному з них.

Йдеться, зокрема, про перегляд вимог до військових підрозділів, які раніше призначалися для забезпечення міжнародних операцій на зразок місій в Іраку та Афганістані. У новій системі пріоритетом стане готовність до протидії загрозам безпеці Європи, насамперед із боку Росії.

Колишня помічниця генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Каміль Гранд зазначила, що запропоновані зміни свідчать про перегляд стратегічних пріоритетів Альянсу.

За її словами, у разі виникнення серйозної загрози європейській безпеці саме її стримування матиме першочергове значення. Відповідно, країнам НАТО необхідно буде зосередити військові можливості на забезпеченні оборони власної території.

Такий підхід відповідає позиції Сполучених Штатів, які прагнуть, щоб Альянс зосередив основні зусилля на захисті Європи. У Вашингтоні відповідну концепцію називають «НАТО 3.0».

Переговори відбуваються в межах підготовки документа «Політичні вказівки», який визначатиме подальші напрями оборонного планування НАТО.

Цей документ є частиною чотирирічного циклу, що має завершитися затвердженням нових вимог до військового потенціалу держав-членів у 2029 році. Водночас погодити основні положення нинішнього етапу перегляду союзники планують до лютого.

Після ухвалення відповідних рішень країни НАТО повинні будуть визначити, які саме види озброєння, військової техніки та підрозділів необхідно підтримувати в готовності для стримування Росії.

Перегляд військового планування відбувається на тлі попереджень європейських посадовців про потенційну загрозу російського вторгнення до країн НАТО до 2029 року.

Водночас реалізація нових вимог може зіткнутися з фінансовими труднощами. Державам-членам доведеться узгодити оборонні потреби з обсягами бюджетних коштів, які національні уряди готові спрямувати на розвиток військового потенціалу.

Високопосадовець НАТО зазначив, що цього разу виконання встановлених вимог перевірятимуть ретельніше, ніж раніше. За його словами, уряди прагнуть переконатися, що виділені на оборону кошти використовуються ефективно, а взяті зобов'язання забезпечені реальними військовими можливостями.

До слова, велика Британія має трохи більше ніж 1000 днів, щоб підготувати свої збройні сили до можливого військового протистояння з Росією та іншими потенційними противниками. За оцінкою британського міністра оборони Веса Стрітінга, вже до 2030 року військовий потенціал цих країн може зрости настільки, що вони отримають можливість здійснити напад.