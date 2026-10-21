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Росія залучає найманців із 151 країни: що розповіли полонені

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія залучає найманців із 151 країни: що розповіли полонені
Значна частка опитаних повідомила про вербування через офіційні військові установи РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

РФ щомісяця залучає до війська близько 1800 іноземців

Станом на 1 жовтня 2026 року встановлено особи 45 959 іноземців із 151 країни та невизнаних територій, які підписали контракти зі збройними силами РФ. Опитування іноземних військовополонених показало, що майже половина з них розраховувала отримати російське громадянство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Про нові дані під час міжнародної конференції «Crimea Global. Understanding Ukraine through the South» повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадний генерал Дмитро Усов. Інформацію про іноземців, які уклали контракти з російською армією, зібрав проєкт «Хочу жить».

Вербування іноземців набирає обертів

За наведеними даними, кількість встановлених іноземців, які підписали контракти зі збройними силами РФ, щороку зростала:

  • у 2022 році – 94 особи;
  • у 2023 році – 4067;
  • у 2024 році – 8877;
  • у 2025 році – 16 085;
  • за дев’ять місяців 2026 року – 16 168.

За три квартали 2026 року Росія залучила більше іноземців, ніж за весь попередній рік. План російської влади на 2026-й – 18 500 контрактників з-за кордону. Нині, за оцінкою Координаційного штабу, російська армія щомісяця поповнюється приблизно 1800 іноземцями.

Якщо темпи вербування не зміняться, запланованого показника Росія може досягти вже в листопаді. До кінця року кількість нових іноземних контрактників, за прогнозом штабу, може зрости до 21 500.

Росія залучає найманців із 151 країни: що розповіли полонені фото 1
інфографіка: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Найбільше іноземців, за даними проєкту «Хочу жить», завербували в Узбекистані, Таджикистані та Білорусі. Водночас активніше залучення громадян фіксують у країнах Африки та Латинської Америки.

Зокрема, за дев’ять місяців 2026 року контракти з російською армією підписали 1449 громадян Колумбії, 699 громадян Бурунді, 530 громадян Зімбабве та 503 громадяни Перу. 

Полонені
Полонені
фото: проєкт «Хочу жить»

Навіщо іноземці йдуть воювати за Росію

Опитування іноземних військовополонених, проведене проєктом «Хочу жить», показало, що майже половина респондентів підписала контракт заради російського громадянства. Про таку мотивацію заявили 46,7% опитаних.

Водночас 28% стверджують, що не знали, що воюватимуть проти України. Ще 41,4% розповіли, що їх завербували через військкомати та пункти відбору. Ці дані вказують на участь російських державних структур у залученні іноземців до війни.

Опитування також зафіксувало обставини потрапляння в полон і ставлення респондентів до можливого обміну. За наведеними даними, 48,8% іноземних військовополонених опинилися в полоні після поранення, а 79% хочуть повернутися до Росії в межах обміну.

Серед опитаних є ті, хто розраховував отримати російський паспорт, ті, хто заперечує, що знав про майбутню участь у війні проти України, і ті, хто сподівається повернутися додому через обмін. Водночас у повідомленні штабу не зазначено кількість учасників опитування, тому ці результати не можна автоматично поширювати на всіх іноземців, які воюють у складі російської армії.

У штабі закликають уряди країн, чиї громадяни опинилися в російській армії та потрапили в український полон, посилити дипломатичний тиск на Москву. Росія, наголошують у відомстві, має відповідати за долю людей, яких залучила до війни проти України, і сприяти їхньому поверненню додому.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Росія планує залучити до війни 18 500 іноземців у 2026 році. Українська сторона також повідомляла про вербування громадян африканських країн для участі у війні.

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Теги: військові Африка росіяни громадянство полон армія росія

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