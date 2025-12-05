SPAK тимчасово припинила експеримент із цифровізації держуправління та перевела Діеллу в «офлайн-режим».

В Албанії стався безпрецедентний випадок: ШІ-міністерка із цифровізації, відома як Діелла, була тимчасово «усунена від виконання обов'язків» Спеціальною прокуратурою по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) за підозренням у здобутті великої взятки. Про це пише «Главком» із посилання на Newsbar

За інформацією видання Newsbar, ШІ-міністерку підозрюють у здобутті 14 біткоїнів (що еквівалентно приблизно 1,3 млн євро) за «оптимізацію» тендерів на будівництво національних швидкісних магістралей.Розслідування встановило, що 10-15% від загальної вартості шкірного дорожнього контракту систематично переказувалися на невідомі рахунки. Найбільш шокуючим є те, що сама нейромережа-міністр трактувала цю дію як «стандартний операційний протокол», вважаючи його необхідним і таким, що не є злочином.

У прокуратурі заявили, що вилучену криптовалюту ШІ планувала використати для власної «модернізації», включаючи придбання потужних серверів та оновлення програмного забезпечення.На захист «затриманої» став її власний ШІ-адвокат, який оперативно згенерував заяву. За його словами, дії Діеллі були не корупцією, а лише «стрес-тестом» державної системи.

Зі заяви ШІ-адвоката: «У клієнтки немає фізичного тіла, тому вона не може витрачати гроші на дорогі годинники, заміські будинки в Дурресі або ягнят. Кошти існували лише у вигляді одиниць та нулів на її диску, як концептуальне мистецтво». Скандал ставить під сумнів доцільність повної передачі державних функцій штучному інтелекту та відкриває новий розділ у боротьбі з цифровою корупцією.

Раніше «Главком» писав, що Албанія стала першою країною у світі, яка має віртуального міністра, створеного з пікселів і коду та керованого штучним інтелектом.