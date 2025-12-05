Головна Світ Політика
search button user button menu button

В Албанії ШІ-міністерку підозрюють в отриманні хабара биткоінами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
В Албанії ШІ-міністерку підозрюють в отриманні хабара биткоінами
Міністр Албанії спіймана на хабарі у 14 біткоїнів за дорожні тендери
фото із відкритих джерел

SPAK тимчасово припинила експеримент із цифровізації держуправління та перевела Діеллу в «офлайн-режим».

В Албанії стався безпрецедентний випадок: ШІ-міністерка із цифровізації, відома як Діелла, була тимчасово «усунена від виконання обов'язків» Спеціальною прокуратурою по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) за підозренням у здобутті великої взятки. Про це пише «Главком» із посилання на Newsbar

За інформацією видання Newsbar, ШІ-міністерку підозрюють у здобутті 14 біткоїнів (що еквівалентно приблизно 1,3 млн євро) за «оптимізацію» тендерів на будівництво національних швидкісних магістралей.Розслідування встановило, що 10-15% від загальної вартості шкірного дорожнього контракту систематично переказувалися на невідомі рахунки. Найбільш шокуючим є те, що сама нейромережа-міністр трактувала цю дію як «стандартний операційний протокол», вважаючи його необхідним і таким, що не є злочином.

SPAK тимчасово припинила експеримент із цифровізації держуправління та перевела Діеллу в «офлайн-режим».

У прокуратурі заявили, що вилучену криптовалюту ШІ планувала використати для власної «модернізації», включаючи придбання потужних серверів та оновлення програмного забезпечення.На захист «затриманої» став її власний ШІ-адвокат, який оперативно згенерував заяву. За його словами, дії Діеллі були не корупцією, а лише «стрес-тестом» державної системи.

Зі заяви ШІ-адвоката: «У клієнтки немає фізичного тіла, тому вона не може витрачати гроші на дорогі годинники, заміські будинки в Дурресі або ягнят. Кошти існували лише у вигляді одиниць та нулів на її диску, як концептуальне мистецтво». Скандал ставить під сумнів доцільність повної передачі державних функцій штучному інтелекту та відкриває новий розділ у боротьбі з цифровою корупцією.

Раніше «Главком» писав, що Албанія стала першою країною у світі, яка має віртуального міністра, створеного з пікселів і коду та керованого штучним інтелектом.

Читайте також:

Теги: Албанія розслідування адвокат міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль оголосив кордон з Єгиптом військовою зоною
«Будь-хто, хто проникне – постраждає»: Ізраїль закрив кордон з Єгиптом
6 листопада, 15:57
Сирський: Знову був груповий чат у соцмережах, і це – ігнорування базових норм безпеки.
Сирський розкрив деталі про удар РФ по ЗСУ на Дніпропетровщині
10 листопада, 00:10
Норвегія відмовилася використовувати суверенний фонд
Норвегія не задіє свій фонд для гарантії кредиту ЄС Україні
12 листопада, 16:55
Орбан заявив, що Угорщина не надсилатиме кошти Україні через корупційний скандал
Орбан звинуватив Україну у «воєнній мафії» після скандалу в «Енергоатомі»
13 листопада, 14:40
Призовник загинув під час фінальних навчань у Фінляндії
У Фінляндії загинув призовник під час військових навчань
1 грудня, 16:53
Лавров вважає, що основою для угоди про припинення агресії проти України повинні стати «домовленості», досягнуті під час саміту на Алясці
Лавров назвав умову для продовження переговорів із США
9 листопада, 15:58
США припинили постачання ракет Amraam, бойових систем Aegis та Himars для Данії, Хорватії та Польщі
США призупинили постачання зброї для України – Axios
9 листопада, 15:22
Пошкодження енергетичних об’єктів і віялові відключення електроенергії мають ланцюговий ефект, який відчувають і військові
Ексміністр пояснив, як удари по енергетиці впливають на ситуацію на фронті
9 листопада, 19:45
Маєток огороджено чотириметровим парканом з натурального каменю та металевими елементами
Таємне гніздечко ексміністра Галущенка. Стало відомо, чому АРМА і НАБУ не змогли зайти у маєток в центрі Києва
22 листопада, 20:59

Політика

В Албанії ШІ-міністерку підозрюють в отриманні хабара биткоінами
В Албанії ШІ-міністерку підозрюють в отриманні хабара биткоінами
У Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій – джерела
У Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій – джерела
Європейці вважають Трампа загрозою та побоюються російського нападу – результати опитування
Європейці вважають Трампа загрозою та побоюються російського нападу – результати опитування
Sky News: санкції не зупиняють Путіна. Кремль стає все більш рішучим і агресивним
Sky News: санкції не зупиняють Путіна. Кремль стає все більш рішучим і агресивним
Трамп заявив, що війна в Україні зрештою буде закінчена
Трамп заявив, що війна в Україні зрештою буде закінчена
Нью-Йоркська компанія порушила санкції США проти РФ і заплатить понад $7 млн
Нью-Йоркська компанія порушила санкції США проти РФ і заплатить понад $7 млн

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua