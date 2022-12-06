Буданов оцінив ймовірність наступу з Білорусі

Буданов: «Головна мета цієї операції посіяти паніку серед суспільства»

Атаки України з боку Білорусі наразі не буде. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

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«Атаки України з боку Білорусі не буде зараз. Вони абсолютно не хочуть цього робити. Усе, що коїться у нас у медіапросторі, повʼязане з тематикою білорусі, це відлуння саме російської спеціальної інформаційної операції. Головна мета цієї операції посіяти паніку серед суспільства та відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій там де йдуть справді бойові дії. Йде наш наступ. Це єдина мета, чого намагаються досягти», – пояснив Буданов.

Голова розвідки зазначив, що на території Білорусі наразі накопичена «виключно оборонна зброя, яку в принципі не можна використати у наступі».

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Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу їздив у Мінськ, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь у питанні підтримки війни РФ проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Крім того, політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.