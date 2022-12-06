Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Буданов оцінив ймовірність наступу з Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Буданов оцінив ймовірність наступу з Білорусі
фото з відкритих джерел

Буданов: «Головна мета цієї операції посіяти паніку серед суспільства»

Атаки України з боку Білорусі наразі не буде. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

«Атаки України з боку Білорусі не буде зараз. Вони абсолютно не хочуть цього робити. Усе, що коїться у нас у медіапросторі, повʼязане з тематикою білорусі, це відлуння саме російської спеціальної інформаційної операції. Головна мета цієї операції посіяти паніку серед суспільства та відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій там де йдуть справді бойові дії. Йде наш наступ. Це єдина мета, чого намагаються досягти», – пояснив Буданов.

Голова розвідки зазначив, що на території Білорусі наразі накопичена «виключно оборонна зброя, яку в принципі не можна використати у наступі».

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу їздив у Мінськ, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь у питанні підтримки війни РФ проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Крім того, політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.

 

Теги: Білорусь війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білорусь знову перевіряє бойову готовність збройних сил
Білорусь знову перевіряє бойову готовність збройних сил
Сьогодні, 11:39
Арестович розповів, навіщо Шойгу приїздив у Білорусь
Арестович розповів, навіщо Шойгу приїздив у Білорусь
Вчора, 08:50
Хренін та Шойгу підписали протокол про внесення змін до у документ про регіональну безпеку
Візит Шойгу до Білорусі: ЗМІ зауважили цікаві деталі
4 грудня, 09:22

Події в Україні

Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу
Генштаб повідомив, як окупанти карають дезертирів
Генштаб повідомив, як окупанти карають дезертирів
Підготовка до нового масованого обстрілу: скільки ракет Росія тримає у морях
Підготовка до нового масованого обстрілу: скільки ракет Росія тримає у морях
Угорщина заблокувала виділення Україні €18 млрд. Єврокомісія відреагувала
Угорщина заблокувала виділення Україні €18 млрд. Єврокомісія відреагувала
Білорусь використовує мігрантів для розвідки на кордоні
Білорусь використовує мігрантів для розвідки на кордоні
Пам'ятники Пушкіну, Горькому й Ломоносову в Дніпрі. Міськрада ухвалила рішення
Пам'ятники Пушкіну, Горькому й Ломоносову в Дніпрі. Міськрада ухвалила рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Падіння ракети у Молдові: Данілов повідомив деталі
59K
Угорщина відмовилась тренувати українських військових: МЗС відреагувало
36K
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Кулеба висміяв Путіна за поїздку по Кримському мосту (відео)
14K
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
14K
Нова морська доктрина Росії. Що проґавив колективний Захід

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Сьогодні, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Вчора, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту