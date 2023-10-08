Президентка Словаччини пояснила, чому Україні не нададуть військову допомогу

Словаччина не надаватиме Україні військову допомогу після перемоги на виборах партії Smer

Президентка Словаччини Зузана Чапутова прокоментувала ситуацію з несхваленням пакета військової допомоги Україні. Допомогу не надаватимуть через результати парламентських виборів. Про це Чапутова розповіла в інтерв’ю телеканалу TV Markiza.

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За її словами, до повноважень президента не входить ухвалення рішень щодо постачання військової допомоги.

Водночас виконувач обов’язків прем’єр-міністра Людовіт Одор проконсультувався з президенткою щодо своєї позиції про те, що його уряд більше не ухвалюватиме рішення про надання військової допомоги. Зузана Чапутова зазначила, що погодилася із його аргументацією.

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Крім того, ще одним чинником для відмови став вміст пакета військової допомоги.

«Йшлося не лише про боєприпаси. Якби там були лише боєприпаси, то це було б цілковито інше питання, зовсім інша тема дискусій», – сказала вона й додала, що йшлося про більш потужне обладнання.

Нагадаємо, уряд Словаччини зупиняє надання Україні військової допомоги. Цьому передувала перемога на парламентських виборах ліво-популістської партії колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Перед цим партія обіцяла припинити надсилання зброї в Україну, заблокувати потенційне членство Києва в НАТО та виступити проти санкцій проти Росії.

Раніше повідомлялося, що Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні через результати парламентських виборів. Згодом очільниця Словаччини уточнила, що Братислава має продовжувати надавати військову допомогу Києву, адже йдеться про безпеку двох країн.