Стало відомо ім'я «конкурента» Путіна на майбутніх виборах

Кремль не хоче допускати на вибори вибори кандидатів, на тлі яких 70-річний Путін виглядатиме «дідом»

Кремль розглядає свого вірного пропагандиста, колишнього головного редактора «Ехо Москви» Олексія Венедиктова на роль суперника Путіна на майбутніх президентських виборах у березні 2024 року. Про це пише російське видання «Відомості» з посиланням на чотири близькі до адміністрації російського диктатора джерела.

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За словами одного з них, обговорення можливої ​​участі такого кандидата у виборах розпочалося ще навесні. Саме тоді й прозвучало, що серед кандидатів на пост глави держави має бути представлений статусний ліберал «типу Венедиктова».

Для влади участь Венедиктова у кампанії не буде легкою, оскільки він має висловлюватися критично з важливих для держави питань, зазначає інший співрозмовник. Але його результат за підсумками голосування покаже, що всі підтримують політику чинного президента і війна в Україні має продовжуватись, додало джерело.

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Як зазначають співрозмовники «Відомостей», Венедиктова можуть висунути від партії, що не вимагатиме збору підписів. Статус іноземного агента, який привласнили головному редактору «Ехо Москви», також не завадить, оскільки він не вражає громадянина у пасивному виборчому праві.

«Згідно із законодавством, іноагенти не можуть перебувати на державній та муніципальній службі або бути членами виборчих комісій, але можуть висувати свої кандидатури на виборах», – писав Венедиктов у себе в телеграм-каналі 15 червня, посилаючись на роз'яснення пленуму Верховного суду.

Однак питання викликає те, як фінансуватиметься виборча кампанія іноземного агента. Одне з джерел в адміністрації президента припускає, що з Венедиктова для цього можуть зняти статус іноагента.

Сам колишній головний редактор «Ехо Москви» каже, що до нього ніхто не звертався з приводу президентських виборів. «Це поза моїми інтересами. Політика – справа колективна, і це не для мене. У мене не було і немає бажання брати участь у кампанії. Ніхто з тих, хто мене знає, мені такого не запропонує, а ті, хто мене не знає та запропонує, отримають мою відмову», – сказав Венедиктов.

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У 2018 році на президентських виборах як «ліберал» брала участь Ксенія Собчак, яка балотувалася від «Громадянської ініціативи» та набрала 1,68% голосів. Також свої кандидатури виставляли Григорій Явлінський від «Яблука» (1,05%) та Борис Тітов від Партії зростання (0,76%).

«Якщо мета появи такого кандидата - підвищити інтерес до виборів, то шкурка вичинки не варта, драматизм нинішньої ситуації і так призведе до високої явки», – вважає керівник Фонду розвитку громадянського суспільства Костянтин Костін. За його словами, за будь-якого збігу обставин вибори 2024 року носитимуть «референдумний характер».

Очікується також, що у виборах візьмуть участь представники парламентських партій: Геннадій Зюганов від КПРФ, Леонід Слуцький від ЛДПР та Олексій Нечаєв від «Нових людей». При цьому Кремль вирішив не пускати на вибори кандидатів, на тлі яких 70-річний Путін виглядатиме «дідом».

Нагадаємо, наративи, які збирається просувати Кремль під час президентської кампанії, обговорили на «закритому засіданні» на початку березня. Про це заявляє російське медіа «Медуза» з посиланням на власні джерела.

За даними «Медузи», виборча президентська кампанія Путіна буде позиціюватися на «ідеології консерватизму», а самого чинного президента Росії будуть показувати у світлі «хранителя традиційних цінностей». Ба більше, кремлівські ідеологи планують робити ставку на риторику «моральної вищості» Росії над іншими. Варто зазначити, що такий наратив і раніше просувався Путіним під час його публічних виступів.