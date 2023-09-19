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Стало відомо ім'я «конкурента» Путіна на майбутніх виборах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо ім'я «конкурента» Путіна на майбутніх виборах
ЗМІ зазначають, що Олексій Венедиктов може боротися за посаду президента Росії. Сам Венедиктов заперечує
фото з відкритих джерел

Кремль не хоче допускати на вибори вибори кандидатів, на тлі яких 70-річний Путін виглядатиме «дідом»

Кремль розглядає свого вірного пропагандиста, колишнього головного редактора «Ехо Москви» Олексія Венедиктова на роль суперника Путіна на майбутніх президентських виборах у березні 2024 року. Про це пише російське видання «Відомості» з посиланням на чотири близькі до адміністрації російського диктатора джерела.

За словами одного з них, обговорення можливої ​​участі такого кандидата у виборах розпочалося ще навесні. Саме тоді й прозвучало, що серед кандидатів на пост глави держави має бути представлений статусний ліберал «типу Венедиктова».

Для влади участь Венедиктова у кампанії не буде легкою, оскільки він має висловлюватися критично з важливих для держави питань, зазначає інший співрозмовник. Але його результат за підсумками голосування покаже, що всі підтримують політику чинного президента і війна в Україні має продовжуватись, додало джерело.

Як зазначають співрозмовники «Відомостей», Венедиктова можуть висунути від партії, що не вимагатиме збору підписів. Статус іноземного агента, який привласнили головному редактору «Ехо Москви», також не завадить, оскільки він не вражає громадянина у пасивному виборчому праві.

«Згідно із законодавством, іноагенти не можуть перебувати на державній та муніципальній службі або бути членами виборчих комісій, але можуть висувати свої кандидатури на виборах», –  писав Венедиктов у себе в телеграм-каналі 15 червня, посилаючись на роз'яснення пленуму Верховного суду.

Однак питання викликає те, як фінансуватиметься виборча кампанія іноземного агента. Одне з джерел в адміністрації президента припускає, що з Венедиктова для цього можуть зняти статус іноагента.

Сам колишній головний редактор «Ехо Москви» каже, що до нього ніхто не звертався з приводу президентських виборів. «Це поза моїми інтересами. Політика –  справа колективна, і це не для мене. У мене не було і немає бажання брати участь у кампанії. Ніхто з тих, хто мене знає, мені такого не запропонує, а ті, хто мене не знає та запропонує, отримають мою відмову», –  сказав Венедиктов.

У 2018 році на президентських виборах як «ліберал» брала участь Ксенія Собчак, яка балотувалася від «Громадянської ініціативи» та набрала 1,68% голосів. Також свої кандидатури виставляли Григорій Явлінський від «Яблука» (1,05%) та Борис Тітов від Партії зростання (0,76%).

«Якщо мета появи такого кандидата - підвищити інтерес до виборів, то шкурка вичинки не варта, драматизм нинішньої ситуації і так призведе до високої явки», –  вважає керівник Фонду розвитку громадянського суспільства Костянтин Костін. За його словами, за будь-якого збігу обставин вибори 2024 року носитимуть «референдумний характер».

Очікується також, що у виборах візьмуть участь представники парламентських партій: Геннадій Зюганов від КПРФ, Леонід Слуцький від ЛДПР та Олексій Нечаєв від «Нових людей». При цьому Кремль вирішив не пускати на вибори кандидатів, на тлі яких 70-річний Путін виглядатиме «дідом».

Нагадаємо, наративи, які збирається просувати Кремль під час президентської кампанії, обговорили на «закритому засіданні» на початку березня. Про це заявляє російське медіа «Медуза» з посиланням на власні джерела. 

За даними «Медузи», виборча президентська кампанія Путіна буде позиціюватися на «ідеології консерватизму», а самого чинного президента Росії будуть показувати у світлі «хранителя традиційних цінностей». Ба більше, кремлівські ідеологи планують робити ставку на риторику «моральної вищості» Росії над іншими. Варто зазначити, що такий наратив і раніше просувався Путіним під час його публічних виступів.

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Теги: росія вибори війна путін партії Ксенія Собчак

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