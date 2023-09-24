Кандидат у президенти США виступив проти членства України в НАТО

Десантіс вважає, що вступ України до НАТО не в інтересах США

Кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що це не в інтересах безпеки Сполучених Штатів. Про це повідомляє Bloomberg.

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«Я не думаю, що членство в НАТО є в наших інтересах. Все, що це дасть, більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість?», – сказав Десантіс.

Він також підкреслив, що не вбачає необхідності для США давати «чистий чек» (чек, на якому ще не вказано суму грошей, необмежену кількість грошей – ред.) Україні, якщо вона не використовує це, щоб довести конфлікт до кінця.

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Раніше кандидат у президенти США Рон Десантіс применшив значення війни Росії проти України, зазначивши, що вона є другим чи третім за важливістю пріоритетом для Штатів.

В інтерв'ю Десантіс посилив свою риторику та назвав війну «вторинним або третинним інтересом». При цьому він зазначив, що «був би готовий допомогти довести її до кінця».

Нагадаємо, губернатор штату Флорида та ключовий кандидат у президенти США від республіканців Рон Десантіс заявив, що захист України не є життєво важливим інтересом США і американські політики повинні натомість зосередити увагу на власній державі.

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