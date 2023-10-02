Данія виділяє Україні ще понад $14 млн: на що підуть кошти

Боєприпаси будуть доставлені протягом 2024 року

Данія пожертвує понад 14 млн дол. на програму закупівлі боєприпасів для українських військових від країн ЄС. Про це повідомляє Sky News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Міністерство оборони Данії повідомило, що Данія внесе 100 мільйонів датських крон на спільне європейське замовлення боєприпасів за схемою допомоги Україні від ЄС», – йдеться у повідомленні.

Сім країн ЄС замовили доставку 155-мм артилерійських снарядів в Україну та поповнення вичерпаних західних запасів, повідомило минулого тижня Європейське оборонне агентство (EDA).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Після скасування минулого року оборонного резервування ЄС у Данії з'явилася можливість повноцінно брати участь у європейській оборонній співпраці, зокрема і в рамках EDA», – сказав міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Очікується, що боєприпаси будуть доставлені протягом 2024 року.

Нагадаємо, у вересні Данія оголосила про виділення 12-го пакета військової допомоги для України в обсязі 5,8 млрд данських крон (830 млн дол.), з яких 4,3 млрд буде виділено цього року, 1,4 млрд у наступному, ще 52 млн – у 2025-му році. Ця допомога включатиме танки та боєприпаси до них, бойові машини піхоти, зенітні гармати тощо.