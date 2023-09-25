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Експрем'єр Словаччини, який йде на вибори, наполягає на припиненні допомоги Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Експрем'єр Словаччини, який йде на вибори, наполягає на припиненні допомоги Україні
Роберт Фіцо виступає проти членства України у НАТО
фото з відкритих джерел

У разі перемоги на виборах колишнього прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо країна може змінити стосунки з Україною 

Колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який бере участь у майбутніх парламентських виборах 30 вересня, виступає за припинення підтримки України. Про це пише Bloomberg.

Фіцо висловив занепокоєння щодо наслідків війни. Він пообіцяв припинити військову допомогу Україні та відверто назвав президентку Словаччини Зузану Чапутову «американським агентом». До того ж він виступає проти членства в НАТО для Києва. Зазначимо, Словаччина з населенням 5,4 мільйона людей є найбільш проросійською в регіоні.

Bloomberg зазначає, ця риторика може стати підмогою для Фіцо на виборах. Словаччина – член ЄС та НАТО, має політичне значення. Словаччина затиснута між Угорщиною, якою керує Віктор Орбан, що відзначається проросійською риторикою, і Польщею, чия правляча націоналістична партія «Право і справедливість» прагне перемогти на виборах 15 жовтня втретє поспіль.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія ухвалила рішення не продовжувати обмеження на транзит українського зерна та іншої сільгосппродукції до прикордонних держав. Однак влада Словаччини, Угорщини та Польщі заявила про продовження ембарго в односторонньому порядку. Україна вжила заходів у відповідь, подавши скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ). Фіко минулого тижня теж заявив, що продовжить заборону на зерно з України, якщо прийде до влади. 

Втім, як пише видання, Словаччина загалом залишається непохитною у своїй підтримці України після вторгнення Росії в лютому 2022 року, навіть незважаючи на те, що послідовні опитування показали, більше половини словаків звинувачують Захід або Україну у війні.

Повернення 59-річного Фіцо може швидко змінити це, поставивши під сумнів співпрацю Словаччини з НАТО з огляду на його люту критику Альянсу та США. Це також посилило б вплив Орбана, який виступав проти санкцій і поставок зброї. До речі, незважаючи на різні політичні чвари, Словаччина прийняла понад 100 тис. українських біженців і підтримала всі санкції проти Росії, хоча цей крок мав прямий вплив на її енергопостачання.

«Цілі Фіцо викличуть незгоду за кордоном, і це може призвести до ізоляції Словаччини», – сказав президент дослідницького центру Institute for Public Affairs Григорій Месєзніков, який стежив за національною політикою Словаччини понад 30 років. За його словами, залишаючись в ЄС, Фіцо витягне Словаччину «за межі європейського мейнстріму».

Нагадаємо, Словаччина погодилась скасувати заборону на українське зерно. Натомість Україна погодилася зупинити скаргу, яку вона подала проти Словаччини в СОТ.  Про це пише Reuters, з посиланням на словацьке профільне міністерство.

Як зазначається, міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, що дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських агротоварів до Словаччини.

У суботу, 30 вересня, у Словаччині відбудуться чергові парламентські вибори. Фаворитом є колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який був змушений піти у відставку 2018 року на тлі масових протестів, спричинених убивством журналіста-розслідувача та його нареченої.

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Теги: Польща Україна Віктор Орбан зерно імпорт ембарго Словаччина санкції Єврокомісія міністр влада

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