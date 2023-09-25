Експрем'єр Словаччини, який йде на вибори, наполягає на припиненні допомоги Україні

У разі перемоги на виборах колишнього прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо країна може змінити стосунки з Україною

Колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який бере участь у майбутніх парламентських виборах 30 вересня, виступає за припинення підтримки України. Про це пише Bloomberg.

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Фіцо висловив занепокоєння щодо наслідків війни. Він пообіцяв припинити військову допомогу Україні та відверто назвав президентку Словаччини Зузану Чапутову «американським агентом». До того ж він виступає проти членства в НАТО для Києва. Зазначимо, Словаччина з населенням 5,4 мільйона людей є найбільш проросійською в регіоні.

Bloomberg зазначає, ця риторика може стати підмогою для Фіцо на виборах. Словаччина – член ЄС та НАТО, має політичне значення. Словаччина затиснута між Угорщиною, якою керує Віктор Орбан, що відзначається проросійською риторикою, і Польщею, чия правляча націоналістична партія «Право і справедливість» прагне перемогти на виборах 15 жовтня втретє поспіль.

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Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія ухвалила рішення не продовжувати обмеження на транзит українського зерна та іншої сільгосппродукції до прикордонних держав. Однак влада Словаччини, Угорщини та Польщі заявила про продовження ембарго в односторонньому порядку. Україна вжила заходів у відповідь, подавши скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ). Фіко минулого тижня теж заявив, що продовжить заборону на зерно з України, якщо прийде до влади.

Втім, як пише видання, Словаччина загалом залишається непохитною у своїй підтримці України після вторгнення Росії в лютому 2022 року, навіть незважаючи на те, що послідовні опитування показали, більше половини словаків звинувачують Захід або Україну у війні.

Повернення 59-річного Фіцо може швидко змінити це, поставивши під сумнів співпрацю Словаччини з НАТО з огляду на його люту критику Альянсу та США. Це також посилило б вплив Орбана, який виступав проти санкцій і поставок зброї. До речі, незважаючи на різні політичні чвари, Словаччина прийняла понад 100 тис. українських біженців і підтримала всі санкції проти Росії, хоча цей крок мав прямий вплив на її енергопостачання.

«Цілі Фіцо викличуть незгоду за кордоном, і це може призвести до ізоляції Словаччини», – сказав президент дослідницького центру Institute for Public Affairs Григорій Месєзніков, який стежив за національною політикою Словаччини понад 30 років. За його словами, залишаючись в ЄС, Фіцо витягне Словаччину «за межі європейського мейнстріму».

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Нагадаємо, Словаччина погодилась скасувати заборону на українське зерно. Натомість Україна погодилася зупинити скаргу, яку вона подала проти Словаччини в СОТ. Про це пише Reuters, з посиланням на словацьке профільне міністерство.

Як зазначається, міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, що дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських агротоварів до Словаччини.

У суботу, 30 вересня, у Словаччині відбудуться чергові парламентські вибори. Фаворитом є колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який був змушений піти у відставку 2018 року на тлі масових протестів, спричинених убивством журналіста-розслідувача та його нареченої.