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Словаччина першою в Європі отримає модернізований F-16

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Словаччина першою в Європі отримає модернізований F-16
F-16V для Словаччини
фото з відкритих джерел

Усього Словаччина замовила 14 винищувачів F-16V

Транснаціональний оборонний гігант Lockheed Martin виробив перший винищувач F-16V Block 70 на замовлення Словаччини. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Міністр оборони Мартін Скленар відвідав завод Lockheed Martin у Південній Кароліні, де словацькій делегації показали перший F-16V Block 70 уже з національною символікою. Повне доопрацювання та перший політ літака очікується вже в листопаді.

Усього Словаччина замовила 14 винищувачів F-16V. Країна стане першою в Європі, хто матиме найсучаснішу модернізацію літака.

F-16V Block 70
F-16V Block 70

«Ці F-16 дозволять Повітряним силам Збройних сил Словацької Республіки випереджати загрози в регіоні та бути частиною союзницької місії в Європі, у межах НАТО й у світі», – заявив віцепрезидент винищувальної групи Lockheed Martin Мартін Санчез.

Для Словаччини придбання винищувачів є найдорожчим замовленням. Наразі також відбуваються переговори щодо навчання словацьких техніків у США. Очікується, що F-16 почнуть постачати до Словаччини з другого кварталу 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно Україна підписала зі Словаччиною контракт на виробництво зброї.

Теги: F-16 винищувач Словаччина

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