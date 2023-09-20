Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН, нова допомога від Литви та Латвії: головне за ніч

Президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку

Литва передасть Україні морські радари та протитанкові боєприпаси. Латвія надасть Україні додаткову військову підтримку, що охоплює найбільш критичні потреби. Президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 20 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У промові він нагадав про блокування Росією українських портів і, як наслідок, продовольчу кризу, ядерний шантаж Москви та російську агресію в інших країнах. Зеленський запропонував країнам об’єднати зусилля для реалізації української «формулу миру».

«Главком» пропонує до ознайомлення повний текст виступу українського президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Єврокомісія пропонує продовжити до 2025 року тимчасовий захист для біженців з України

Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців у Європейському Союзі до березня 2025 року. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

У Єврокомісії зазначають, що це забезпечить підтримку для понад 4 млн українців, які користуються захистом у всьому ЄС.

«Скільки буде потрібно, ЄС підтримуватиме Україну – солідарність, яка втілилася в наданні негайного статусу захисту для всіх тих, хто тікає від російського вторгнення. Сьогодні, коли триває війна, ми просимо держави-члени знову зібратися разом і продовжити тимчасовий захист ще на рік», – зазначив віцепрезидент ЄК Маргарітіс Схінас.

Латвія оголосила нову допомогу Україні

Новий міністр оборони Латвії Андріс Спрутс у вівторок провів зустріч із українським колегою Рустемом Умєровим на полях засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині. Про це Спрутс повідомив у Х (колишній Twitter).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Латвія надасть Україні додаткову військову підтримку, що охоплює найбільш критичні потреби – додаткові міномети, системи протиповітряної оборони та боєприпаси великого калібру», – написав латвійський міністр.

Також Спрутс сказав, що продовжує підтримувати членство України в НАТО.

«Ми стоїмо разом з Україною з першого дня жорстокої російської агресії, і наша позиція чітка – Латвія надає і надалі надаватиме всю необхідну підтримку, доки Україна не переможе!», – додав він.

Зеленський зустрівся з Нетаньягу в Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський у штаб-квартирі ООН провів зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Про це повідомляє The Times of Israel.

При зустрічі вони обмінялись рукостисканнями, після чого Зеленський зауважив, що разом з Нетаньяху прибула велика команда. Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан зазначив, що «багато людей хоче брати участь».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім цього, повідомляється, що президент мав коротку розмову з головою Моссаду Девідом Барнеа.

Дуда заявив, що Україна схожа на потопельника, який може затягнути Польщу на глибину

Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Про це він заявив під час брифінгу для польських ЗМІ перед штаб-квартирою ООН у Нью-Йорку.

«Ми маємо трохи справу з потопельником. Кожен, хто хоч раз брав участь у порятунку потопельника, знає, що він надзвичайно небезпечний, адже може затягнути на глибину. Він має неймовірну силу через особистий страх, викид адреналіну і може просто потопити рятівника», – пояснив свою думку Дуда.

За його словами, Україна, яка перебуває під ударом Росії, «хапається за все, що може», але Польща, хоч і підтримує Україну, повинна діяти у власних інтересах.

Литва передасть Україні новий пакет допомоги

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 19 вересня взяв участь у засіданні в форматі «Рамштайн» і представив новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомила пресслужба литовського міністерства оборони.

Пакет складатиметься з систем підриву, радарів морського спостереження та боєприпасів для протитанкового гранатомета Carl Gustaf»

Окрім цього, в Литві з вересня ремонтуватимуть танки Leopard для України.

Під час «Рамштайну» Анушаускас зустрівся з новим українським колегою Рустемом Умєровим, а також підписав декларацію про підтримку коаліції з підтримки України в галузі інформаційних технологій, або «ІТ-коаліцію», яка допомагатиме кібербезпеці ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський зустрівся з главою Євроради

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із главою Європейської ради Шарлем Мішелем на полях 78 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це очільник держави повідомив у соцмережі X.

«Обговорили стан виконання семи рекомендацій Єврокомісії щодо членства України в ЄС», – зазначив Зеленський.

Президент також поінформував Мішеля про ситуацію на полі бою. У цьому контексті політики наголосили на важливості оборонної підтримки України з боку Європейського Союзу.

«Особливу увагу ми приділили Формулі миру та Глобальному саміту миру», – додав очільник української держави.

Вибухи на Полтавщині

Російські окупанти завдають ударів по Полтавській області в ніч проти 20 вересня. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Посадовець закликає місцевих жителів не залишати укриття до скасування повітряної тривоги через запуск противником кількох груп ударних безпілотників типу «Шахед».

«Ворог атакує Полтавщину. До завершення повітряної тривоги перебуваєте в укриттях», – попередив Лунін.

Також в ОВА пообіцяли надати інформацію про наслідки цих повітряних ударів по регіону пізніше.

Зеленський зустрівся з Гутеррішем

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Нью-Йорку зустрівся з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Про це повідомив Офіс президента.

Зазначається, що сторони обговорили перспективи відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Президент подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку зусиль України із забезпечення стабільності продовольчих ринків та експорту», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, Зеленський звернув увагу Гутерріша на використання Росією іранських дронів та висловив сподівання на подальшу активну допомогу з боку ООН в оперативному реагуванні на нагальні потреби українського населення в гуманітарній сфері.

До слова, триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.