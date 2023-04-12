«Не воюють на полі бою»: США офіційно підтвердили, що в Україні є їх спецназівці

Білий дім: у посольстві США в Україні присутні американські спецназівці

У посольстві США в Україні дійсно є невелика кількість американських спецназівців, але вони не «не воюють на полі бою». Таку інформацію овучив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі. Про це пише видання Fox News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Втім, Кірбі не захотів назвати точну кількість американських військових в Україні, проте розкрив деякі деталі їхньої діяльності. «Вони спільно з військовим аташе працюють над урахуванням того, що поставляється в Україну та з неї. Тож вони прикріплені до посольства, і до аташе з питань оборони», – пояснив він.

Крім того, журналісти Fox News повідомляють, що американські сили в Києві також надають послуги безпеки, втім, як саме вони працюють – деталі не розкриває.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше газета The Guardian з посиланням на злиті документи Пентагону повідомила, що в Україні перебуває майже 100 спецназівців із країн НАТО. Міністр оборони України Олексій Резніков відразу спростував цю інформацію, але зазначив, що у кожному посольстві є офіційний представник збройних сил.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 12 квітня, прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки. Там у нього заплановано ряд зустрічей.